El Covid-19 ha cobrado la vida de más de 31.000 personas en el país; sin embargo, también existen víctimas indirectas del virus, quienes habrían fallecido a causa de la falta de atención o tratamiento para las enfermedades que tenían.

Según un estudio realizado por Apoyo Consultoría (por encargo de Alafarpe), hay un exceso de 10.800 muertes relacionadas con otras afecciones.

Para obtener esta cifra, la empresa se basó en datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

Miguel Figallo, director de Proyectos del Área de Consultoría Económica de Apoyo Consultoría, señala que hicieron un comparativo de decesos de los últimos años sin incluir los casos confirmados o sospechosos de Covid-19, así como tampoco las muertes violentas. Entonces se descubrió que el exceso estaba vinculado a enfermedades no transmisibles como el cáncer, entre otras dolencias.

Cáncer en la pandemia

El médico Gustavo Sarria, subjefe del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), sostiene que antes de que se inicie la pandemia manejaban un promedio diario de 190 sesiones de quimioterapia, que en los primeros meses de la emergencia llegó a descender a 60 en un momento. Sin embargo, partir de julio, con el fin de la cuarentena general, el número comenzó a ascender.

Una situación similar ocurrió con las cirugías. Sarria señala que hasta antes de marzo en el INEN se realizaban casi 40 cirugías, entre ellas ambulatorias, pero en el peor momento de la pandemia el número bajó a hasta 14 operaciones por día. El médico agrega que atender con el ritmo que se hacía antes de la llegada del virus no es posible mientras dure la emergencia, pues el aforo es reducido y también existen protocolos de sanidad que deben cumplir.

Esta reducción de atenciones, que ha ocurrido en todo el país, habría generado múltiples muertes, comenta Daniel Enríquez, oncólogo del INEN. En otro estudio, también basado en cifras del Sinadef, se advirtió que entre marzo y junio la mortalidad en pacientes con cáncer aumentó en un 30%, en comparación con otros años.

No obstante, resalta que ''hubo una caída muy grosera en detección de casos nuevos. Durante la pandemia, el Covid-19 no ha curado el cáncer, sino que esos casos se han quedado en casa sin salir o sin acudir al médico y de pronto han muerto''; es decir, muchas personas incluso han podido fallecer por otra causa sin saber que tenían cáncer.

Precisamente, Indyra Oropeza, creadora del blog Con L de Leucemia, señala que varios pacientes no han podido venir a Lima a causa de la inmovilización y no fueron atendidos en sus regiones porque no cuentan con centros especializados.

Enríquez, por su parte, manifiesta que ''el cáncer no está descentralizado'' y que son pocas las regiones que disponen de atención oncológica.

El 36% de la población tiene un problema de salud crónico

Según el informe técnico Condiciones de vida en el Perú del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicado ayer, en el segundo trimestre de este año se registró que el 36% de la población tiene algún problema de salud crónico.

Por grupos de edad, las enfermedades se presentan en mayores niveles en las personas que tienen entre 50 y 59 años (58,5%) y los adultos mayores de 60 años a más (75,5%).

Asimismo, entre abril y junio solo el 19,4% de la población a nivel nacional con algún problema de salud crónico o grave buscó atención de salud. El porcentaje es incluso menor en el área rural (17,6%).

El informe también indica que el 74,5% de la población entrevistada por el INEI señaló que sí contaba con algún tipo de seguro de salud. De esta cifra, el 47,5% dijo acceder únicamente al Seguro Integral de Salud (SIS), el 22,8% solo tiene el Seguro Social de Salud (EsSalud) y el 4,2% cuenta con otro tipo de seguro (privado). “El Covid-19 no ha curado el cáncer, sino que esos casos se han quedado en casa sin salir o sin acudir al médico y de pronto han muerto”, señala Enríquez.

