Ciro Maguiña advierte que apertura de bares, cines y discotecas generaría focos de contagios de la COVID-19

Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú e infectólogo, advirtió que la apertura de ciertas actividades económicas de la fase 4 como los cines, discotecas, bares y el fútbol podrían generar una reversión de las cifras del nuevo coronavirus y causarían focos de infección.

“Diría que ahora es más peligrosa porque al aperturarse muchos aspectos de la economía hay marcha de contagio. Es decir, no me opongo a cerrar la economía, pero no bares, no discotecas, no fútbol, no cines porque obviamente son focos que pueden aumentar la tasa de infectados (sic)”, detalló Maguiña en Latina.

Además, el infectólogo manifestó que nos encontramos en una situación de descenso que podría verse afectada si empezamos a abrir más lugares de interacción social. Incluso, un posible rebrote del virus Sars-Cov-2.

“Estamos con un leve descenso y el panorama que se viene todavía es preocupante porque en Lima solo el 25% al 30% solo se ha infectado [de COVID-19] y si bien la tendencia es hacia la baja en estas semanas hay todavía 75% de gente que puede enfermarse en estos meses o el próximo año. Entonces, bajar la guardia no significa que la cosa es más suave”, indicó.

A la vez, resaltó que la población debe ser más cauta, puesto que “aún la vacuna va a demorar”. “La gente piensa en la vacuna como si va a estar a la vuelta de la esquina, va a demorar. Hay que decirlo. La ciencia nos ha enseñado que no es fácil obtener una vacuna”, precisó.

Por último, respecto a una reactivación de vuelos internacionales, Maguiña consideró que no debe aprobarse el ingreso de ciudadanos de países que aún no controlan sus cifras. “Si la tendencia es a la baja podrían reabrirse algunos aeropuertos con países no contaminados. Brasil sería peligroso o España. Se debe reabrir en función de qué países están controlados la pandemia. Igual con el turismo interno en el Perú. Lugares donde estamos controlados podrían abrirse de manera paulatina”, finalizó.

