Centros de salud de Arequipa ahora darán atención mixta

Elmer Mamani

Los servicios sanitarios de Arequipa colapsaron totalmente entre la segunda semana de julio hasta la segunda quincena de agosto. Días terribles en que se despuntaron muertes y casos positivos. La Gerencia Regional de Salud realizó un balance de la pandemia COVID-19 en la región. La directora de la Red de Salud Arequipa Caylloma, María Elena Flores, informó que el nuevo coronavirus llegó al 68% de la población, con lo que habría la posibilidad de que se llegó a la inmunidad de rebaño.

Explicó que de todos los tamizados con pruebas rápidas o moleculares dio como resultado positivo 121 mil personas, el 8% de la población. Y que sumando a los jóvenes y adultos que no han manifestado ningún síntoma, se llega al 68% de la población. “Estamos hablando de los jóvenes que han tenido la enfermedad y que no están en nuestros registros. De todos los tamizados no todos eran jóvenes”, advirtió Flores.

Las semanas trágicas para los fallecidos también llegó en julio. Solo en ese mes el Equipo Humanitario de Recojo de Cadáveres levantaron 190 cuerpos de calles y casas de toda la ciudad. El distrito de Paucarpata fue a donde más acudieron en lo picos altos. En total intervinieron a 372 víctimas y sospechosos de la COVID-19.

Mientras que los distritos más calientes de meses atrás han bajado su positividad a excepción del distrito de Mariano Melgar que está con 20%. En el Cercado el porcentaje de positividad es 17%, Cayma 14%, al igual que Cerro Colorado. Pero en localidades como La Joya, San Juan de Tarucani, Santa Rita de Siguas, la positividad aumentó a 24%, 24.7% y 20%, respectivamente. “Eso nos indica que el virus se está movilizando por la reactivación”, advirtió.

Sostuvo que los porcentajes sobrepasaban el 40% en localidades como el Cercado, Paucarpata y otros.

Con la reactivación económica en la fase 3 de Arequipa, Flores dijo que los casos han subido ligeramente, pero no bruscamente.

La especialista indicó que no se conoce a este virus por ser nuevo y que no se puede asegurar que un paciente tenga inmunidad por un tiempo determinado. "Al momento no tenemos recaídas, sucede que hay personas con inmunidad diferentes y que el ARN, la carga genética del virus, no los deje, no “blanquean” rápido de su sistema, y eso hace que si no se cuidan puedan recaer".

Nuevas medidas

Flores anunció que todos los establecimientos de primer nivel I-3 y I-4 van hacer mixtos, es decir atenderán a pacientes con o sin la enfermedad del virus. Detalló que en las provincias de Arequipa y Caylloma hay 8 centros de salud de nivel I-4 y 56 de I-3. Detalló que sus laboratorios servirán para la toma de muestras de pruebas moleculares rápidas que desde octubre se empezarán a aplicar.

Aún no hay fecha para el envío de este equipo de evaluación por parte del Ministerio de Salud. Por el momento solo quedan en el Geresa 9 mil pruebas rápidas y se gestiona 15 mil más del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con su programa “Tayta” para con las próximas campañas de descarte. “A los que dieron positivo ya no los vamos a tamizar en una primera instancia. Nos abocaremos a los negativos”, anunció.

Habilitarán Pedro P Díaz para pacientes no COVID

El gerente regional de Salud, Christian Nova, anunció que el centro de salud Pedro P. Díaz funcionará con la fusión de profesionales de los hospitales Honorio Delgado Espinoza, Goyeneche y de la Red de Salud Arequipa-Caylloma.Sostuvo que ante la falta de profesionales de la salud se tomó la decisión. No mencionó fecha de inicio de la atención porque son procesos.

El Gobierno Regional firmó un convenio con la Unsa para descentralizar sus servicios no COVID-19. En Pedro P. Díaz debía funcionar el Departamento de Cirugía. Se distribuirán los profesionales para Cirugía, Traumatología, controles de gestantes, entre otros servicios. “Van a trabajar en horas complementarias o personal de forma rotatoria”.

Virus se moviliza a periferia de Arequipa

