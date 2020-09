La sustentación del proyecto de ley de garantía soberana para destrabar Majes Siguas II, fue suspendida para el martes 29 de setiembre. Ayer la congresista Rosario Paredes debía exponer la propuesta a la Comisión de Presupuesto, pero la mayoría de integrantes se encontraban en sus regiones por ser semana de representación. La parlamentaria está incluso en la ciudad. Sostuvo una reunión con el Cuerpo Médico del hospital Goyeneche.

La iniciativa busca que la concesionaria, Cobra, puede prestarse 104 millones de dólares para financiar el cambio tecnológico en el proyecto agro industrial (adenda 13).

Para el congresista del Partido Morado, José Núñez, la propuesta va a ser observada por que el parlamento no tiene facultades de gasto. “La veo poco viable porque no tiene prerrogativa de gasto (…) El Congreso no da leyes que generen gastos. No entiendo porqué no permitir que Majes II lo ejecute el Ministerio de Agricultura (Minagri)”, indicó.

Ayer Núñez mantuvo una reunión con cuatro integrantes del Consejo Regional de Arequipa (CRA). Propone realizar una asamblea entre congresistas y todos los consejeros para trabajar el texto borrador del convenio ya consensuado y presentarlo al Minagri. “El plan B se puede convertir en plan A si no sale la ley. Lo que queremos es que se destrabe Majes II antes de que venza la suspensión del contrato el 31 de octubre”, indicó.

Para ellos Núñez conversará con todos los congresistas por Arequipa para que pidan juntos una asamblea extraordinaria para dejar listo el nuevo convenio. Hay que recordar que el primer convenio fue rechazado por los consejeros regionales. “Con esto todo esto podemos conoce el texto consensuado y como se viabilizará. Si no lo hacen no habría la voluntad para que este proyecto avance”.

Sobre el incremento de las hectáreas de las Pampas de Siguas, Núñez declaró que esto no afectará el proyecto. Indicó que los costos son bajos en comparación a otras regiones. “En el costo de hectárea en El Pedregal está desde los 100 mil dólares”, puso como ejemplo.

