Martín Vizcarra pide ante la ONU que la vacuna sea un “bien público global”

El presidente Martín Vizcarra pidió que la vacuna y tratamiento contra el Covid-19 sean reconocidos como “bienes públicos globales”, debido a la magnitud de la pandemia que, en el caso del Perú, ha ocasionado más de 31 mil muertes.

Durante su participación remota en la sesión conmemorativa por el 75 aniversario de las Naciones Unidas, Vizcarra expresó que “la magnitud de la pandemia y la naturaleza altamente contagiosa y desconocida del Covid-19 no permitirán a nadie estar a salvo, hasta que todos estemos fuera de peligro”.

“Esto exige unirnos en esta lucha de forma efectiva, reconociendo a la vacuna y al tratamiento de este virus como bienes públicos globales y asegurando el acceso oportuno y equitativo a medicamentos y equipos necesarios para atenderlo”, agregó.

11 millones de vacunas

Más temprano, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarri, dijo que las negociaciones con diversos laboratorios del mundo continúan en marcha para acceder a las dosis de la vacuna contra el Covid-19 que el país necesita. Y explicó en RPP que en los recientes acuerdos con Pfizer y con el mecanismo de acceso mundial a las vacunas contra el virus (mecanismo Covax Facility) no se concretó un pago porque aún continúan las negociaciones.

“En las negociaciones hemos establecido fechas para (los) pagos tanto con Pfizer como con Covax Facility. No debemos hacerlo antes porque todavía continúan las negociaciones y por lo tanto los precios están fluctuando. Cuando escucho esas voces que reclaman por qué no hemos pagado, mi respuesta es no debemos adelantarnos. Debemos hacerlo en el momento fijado”.

Y remarcó: “Lo que hemos logrado hasta el momento es 11 millones de personas que van a ser atendidas con estas vacunas, pero seguimos”.

Sobre el tema, el viceministro de Salud, Luis Suárez, señaló que “ya se ha realizado el acuerdo de pago. Teníamos como plazo el 15 de setiembre para firmar el compromiso y es lo que hemos hecho. Yo mismo he firmado el acuerdo y el pago está en proceso. Ya está asegurada la vacuna”.

Claves

Crisis. El presidente Vizcarra señaló que se deben enfrentar “las graves consecuencias socioeconómicas generadas por la pandemia”, que trascienden la complejidad del desafío sanitario.

Proceso. Luis Suárez dijo que a fines de diciembre o inicios de enero llegarán los primeros lotes de la vacuna de Pfizer que serán empleadas para inmunizar al personal de salud.

