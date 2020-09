Arequipa: precio de hectáreas de Majes Siguas II se incrementarán a 11 mil dólares

El proyecto de ley para conseguir una garantía soberana y reactivar Majes Siguas II se sustenta hoy ante la Comisión de Presupuesto del Congreso. Napoléon Ocsa, gerente de Autodema, viajó a Lima para apoyar a la legisladora Rosario Paredes, autora de la iniciativa. Antes de viajar señaló que esta resuelto como recuperará la empresa Cobra los US$ 104 millones que costará la adenda 13, que busca cambiar canales abiertos por tuberías al proyecto agro industrial.

¿Cuánto es lo mínimo que tardaría la aprobación de la ley?

Eso depende del interés que se le dé. Como es de interés nacional, podría tardar entre dos o máximo tres meses.

¿Qué pasaría si no se aprueba antes del 31 de octubre en que vence la suspensión del contrato?

Si vemos que es aprobada la ley en la comisión de Presupuesto y Agraria, podemos de repente ampliar la suspensión. (…) Tenemos que conversar con ellos (Cobra).

El congresista José Luis Ancalle indicó que la propuesta sería observada por que el Congreso no tiene capacidad de gasto…

Es su posición. Nosotros vemos la posición de la Comisión de Presupuesto. Está básicamente encargada de dictaminar leyes para el presupuesto de la República, ley de endeudamiento, ley de equilibrio financiero. Esa en su potestad. Estamos pidiendo un aval no un gasto y ellos muy bien lo pueden aprobar. (El Ministerio de) Economía nos lo ha recomendado. Nos han pasado unos formatos con los pasos. En base a ello hemos actuado.

Sobre la adenda 13, el concesionario Cobra asumirá los US$ 104 millones. ¿Cómo va a recuperar ese dinero?

Se va a recuperar con la venta de los terrenos. Su inversión que es el 49% lo van a recuperar con la venta del agua y esos US$ 104 millones con la de tierras, una vez que se termine el proyecto. (…) Ellos tendrán la concesión por 16 años para la operación y mantenimiento de la infraestructura.

¿No era el Estado el que recuperaba su inversión con las tierras?

A través de ProInversión el Estado. La venta de terrenos es un tema que debe tratar ProInversión. Estamos viendo la posibilidad de que el gobierno regional también sea parte de la subasta y que no se considere solo módulos de 200 hectáreas, sino darse la posibilidad de la asociatividad. Además poder regular que también tengan acceso los medianos y pequeños agricultores.

Pero ya se concretó de que Cobra recuperará su dinero con las tierras…

Esto ya está definido. La recuperación de los US$ 104 millones es netamente por los terrenos, por eso de todas maneras va a incrementarse el precio. Se ha hecho una nueva evaluación del costo de la hectárea, porque inicialmente el precio base era de 5500 dólares, pero con este adicional de US$ 104 millones podría elevarse a 11 000 dólares.

¿Con este precio sigue siendo rentable el proyecto?

En el Norte están vendiendo más de 15 mil dólares la hectárea, con un sistema presurizado. Creo que empresarios y agricultores podrían adquirir porque no harían mayores inversiones. El contrato decía que cada uno tendría que hacer su canal de conducción y vaso regulador, que más o menos costaría más de un millón de dólares, aparte de la compra de la parcela. Con la adenda 13 ya no tendrías que pagar esta suma, lo que se haría es conectarte a la tubería. Con este cambio tecnológico se facilitaría que la parcela pudiera entrar en operatividad en menos años que con la anterior diseño.

¿En el caso de que reactiven Majes II con la ley como lo financiarán? Informes suyos señalan que no tienen el presupuesto necesario como para la puesta a punto de Majes I.

Lo que se ha dicho es que el GRA no tiene la capacidad económica. El presupuesto se ha reducido por la pandemia, por eso fue la propuesta de convenio (del Minagri y que fue rechazada). Si lo ejecuta la Región, nosotros tenemos que gatillar estos presupuestos al gobierno central. Estamos hablando de casi mil millones de soles para Majes I que no se va ejecutar en un año. Necesitamos 18 millones para los estudios, pero la ejecución tendría que ser con presupuesto del Estado.

Se cuestionaba que la supervisora del proyecto cobró sin que avance la obra y que Cobra pidió desembolsos…

Cuando llegamos sí estaba activada la supervisión especializada. Habían pagado el 98% de todo el contrato (9 millones de dólares de los 11 millones). Lo que hemos hecho es contratarla para opiniones respecto a la adenda 13 con un monto aparte. Con la concesionaria pedía 42 millones de dólares, pero eso no es un adicional, es un desembolso que corresponde a la fase 1. La supervisora ha estado trabajando en la paralización con informes y lo están sustentando. Autodema no la supervisó en ese momento, no tuvo el personal adecuado. Cumplirá su contrato y no se le pagará más.

Hay la posibilidad de que se actualicen precios y que encarezca el proyecto.

Todavía ningún documento de parte de la concesionaria ha llegado. Ellos esperan la aprobación de la adenda 13. Si es que está situación dura más tiempo, podría pedir una actualización, ese es el riesgo.

Conrede sostiene que Autodema no le pertenece al GRA y que el Minagri puede hacerse cargo de Majes II sin convenio.

Existe una ley de descentralización. Nosotros tenemos una ordenanza regional N°051 de 2008 donde se aprueba las bases el reglamento de operaciones de Autodema, entonces si están todas normas. v