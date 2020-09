Agreden con insultos racistas a serenos de Lince tras intervenir fiesta en toque de queda

En pleno toque de queda, cinco personas realizaron una fiesta en el quinto piso de una vivienda ubicada en la cuadra 5 de la avenida Las Heras, mientras originaban un excesivo ruido a esas horas de la madrugada. Vecinos reportaron esta situación al Serenazgo de Lince para que logren intervenirlos.

Sin embargo, los agentes de Serenazgo fueron agredidos por los ciudadanos, quienes se mostraron ofendidos por tener que acabar con su reunión social. En imágenes de Latina se muestra cómo los detenidos reaccionaron frente a la autoridad e incluso lanzaron insultos racistas.

Las personas intentaron menoscabar el trabajo de los serenos de Lince con insultos discriminatorios. Varios de ellos no portaban la mascarilla adecuadamente y se la retiraban para agredir al personal.

Además, uno de los detenidos realizó amenazas con palabras soeces en medio de la intervención. Al descubrir que había un personal de nacionalidad venelozana, los ciudadanos arremetieron contra él con varios insultos racistas.

De acuerdo al argumento de los intervenidos, ellos no podían ser sancionados porque no pertenecían a la nacionalidad peruana. No obstante, fueron llevados a la comisaría para que sean investigados y multados por incumplir las normas del estado de emergencia.

Por último, en la comisaría de Lince, ellos exigieron ser liberados y no recibir ninguna sanción ya que consideraron que no estaban realizando actos indebidos o incumpliendo reglas.

¿Dónde denunciar la discriminación en Perú?

En Perú “los actos de discriminación son un delito sancionado por el Código Penal y cuando ocurren por internet o un medio análogo, es decir, una red social, constituyen un agravante”. Si quieres denunciar algún acto relacionado, puedes hacerlo en el siguiente link: https://alertacontraelracismo.pe/reporta

