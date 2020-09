Yarita Lizeth: la historia de una niña del campo que ahora es cantante

La vida de la cantante de huaynos sureños Yarita Lizeth Yanarico, está marcada por constantes cambios. Lo interesante es que los giros que ha dado en el plano personal, familiar y artístico están bien conservados en la intimidad de su hogar.

La “Chinita del Amor”, como se le conoce en el mundo artístico, recibió esta semana a La República en su departamento ubicado en un edificio del centro de la ciudad de Juliaca. Yarita Lizeth, le permitió por primera vez a un medio de comunicación ingresar a su sala familiar para demostrar que su reciente incursión en la cumbia, no es casual. Por el contrario, asegura, es parte de los procesos de renovación a los que siempre se ha subsumido a lo largo de toda su carrera.

De cantar su famoso huayño “amigo”, ahora pasó al ritmo de cumbia con su reciente tema “Ya déjame en paz”. Sus fans reaccionaron a favor y en contra. Ella prefiere dejar los malos comentarios y centrarse en todas aquellas opiniones positivas.

Para entender la metamorfosis musical por la que ahora está pasando nos permitió apreciar las imágenes de su infancia.

En las fotografías se le ve en la provincia de Moho, de aproximadamente seis años al costado de un burro. Se le ve feliz y alegre. En otras fotografías se la aprecia al costado de su abuela y una de sus hermanas que falleció. Cuesta creer que esa niña que creció en el campo sin mayores comodidades, hoy sea una de las cantantes sureñas conocidas en la mayoría de países de Latinoamérica.

Yarita, dice que la idea de incursionar en la cumbia la tuvo por varios años, pero fueron sus fans mexicanos los que la motivaron a dar el paso. Revela que nunca piso el país azteca, pero le fascina la idea que por su música se haya hecho conocida allí.

“Fue para variar y no fue para cambiar”, dice firme para dejar en claro que de ninguna manera dejará las polleras que le permitieron hasta ahora mantenerse en los escenarios. “Hay muchas personas que están mal interpretando. Yo voy a seguir con el huayno que es lo mío. Además, a mí me gusta vestirme con polleras. Me siento como una muñeca”, acotó tras asegurar que aprovechará su ingreso a este nuevo género musical para contar sus vivencias y desamores.❖