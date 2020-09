Con información de Vanessa Trebejo

Un niño de 10 años resultó herido tras caer por una pendiente en San Juan de Lurigancho (SJL). El hecho ocurrió en la tercera etapa del asentamiento humano José Carlos Mariátegui.

La madre del menor comentó a La República que, debido al accidente, su hijo cojea y presenta dolencias. Asimismo, por la situación económica de su familia no ha podido recibir asistencia médica.

“Mi hijo tiene alguna fractura, porque él cojea. La municipalidad me han ofrecido que nos van a ayudar, pero ya no sé si creer.”, comentó María del Adelaida, quien pide apoyo para el menor.

Agregó que, desde hace un año, el alcalde de San Juan de Lurigancho prometió solucionar este problema, pero hasta el momento no lo hace. Ante el temor de futuros accidentes, los vecinos del asentamiento humano exigen la colocación de un muro de contención. Según explicaron, las pendientes son bastante elevadas e inestables.

Este no es el único incidente que se ha registrado en la zona. En el mes de marzo, hubo un derrumbe, el cual ocasionó que la pirca que bordeaba el camino se cayera.

Postes peligrosos

Al peligro de los pendientes se le suma los postes en mal estado. La vecina Melania Najarro comentó que en la misma zona del derrumbe hay un estructura que se encuentra en pésimas condiciones.

“Este poste se encuentra prácticamente en el aire. Es un peligro, yo vivo con mis dos pequeños. El sismo que pasó me quedé en mi casa porque pensé que si salía, el poste podía aplastarnos. Ni el basurero viene, si ocurre, Dios no quiera, un incendio, los bomberos no podrían venir”, finalizó.

Personal de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho y Defensa Civil realizaron nuevamente una inspección y señalaron que buscarán una solución.

