Madre de familia supera la COVID-19 y se reencuentra con sus hijas

Tras nueve días de hospitalización por un cuadro de COVID-19, una mujer de 38 años de edad y madre de dos hijas recibió el alta médica y retornó a su vivienda para reunirse con sus seres queridos.

Yessica, quien se dedica a la venta de comida, cuenta que sospechó ser portadora del nuevo coronavirus tras sentir fiebre, tos seca y malestar general. Ante los síntomas, fue al Hospital Emergencia de Ate Vitarte del Ministerio de Salud (Minsa), donde le confirmaron el diagnóstico.

La doctora Sayuri Enríquez, especialista en Emergencias y Desastres, aseguró que se decidió internar a la mujer y aplicarle un tratamiento hasta que su estado mejorara.

Durante los nueve días que estuvo en cama, la madre de familia siempre puso de su parte. Ella dice que se mostró fuerte ante la enfermedad porque pensaba en sus hijas.

“Quiero decirles a mis hijas que las amo, ellas son mi motivo para sacar fuerzas y levantarme de esta cama. Permanecer internada me hizo reflexionar y valorar cada instante de la vida, esta es una nueva oportunidad que me da Dios”, manifestó.

La doctora Fernández señaló que así como Yessica, los pacientes que reciben el alta médica ayudan a ser testimonio de lo importante que es cuidarse en medio de la pandemia.

“Nuestros pacientes que vencen esta enfermedad salen de aquí con una nueva perspectiva de la vida y sabemos que ellos son los portavoces de la difícil situación que atravesamos. De este modo, mantenemos nuestra fe de que las personas tomen conciencia y nos apoyen en la lucha contra la COVID-19”, sostuvo.

La madre de familia aprovechó para agradecer al personal médico que la atendió y que la aplaudió cuando abandonó las instalaciones del nosocomio.

“Sé que, a través de estos ángeles, Dios me cuidó y me salvó. Ellos cuidaron de mí en todo momento, no alcanzan las palabras para agradecerles lo que hicieron por mí”, mencionó.

Asimismo, recomendó a la población seguir tomando las medidas necesarias para prevenir el contagio. “Cuídense mucho, no a todos les da esta enfermedad del mismo modo, por eso debemos valorar nuestra vida y la de las personas que nos rodean. No saben lo difícil que es estar aquí, lejos de la familia, pero debemos ser fuertes, positivos y con mucha fe, confiar en Dios”, agregó.

