Comas: ladrones vacían stand de ambulantes que buscaban formalizarse

Un grupo de vendedores informales se organizaron y alquilaron un espacio en el distrito de Comas con el objetivo de convertirlo en un mercado. Sin embargo, dos de los comerciantes se convirtieron en víctimas de la delincuencia el mismo día de la inauguración.

En las imágenes difundidas por Panamericana Televisión se puede ver el preciso instante en que unos sujetos caminan con normalidad por la urbanización de Independencia, zona donde se ubica el mercado, luego buscan ingresar al local de varias maneras hasta que al final lo consiguen y después de unos minutos se retiran del lugar cargando sacos llenos de prendas de vestir.

Los delincuentes dejaron completamente vacíos los únicos puestos de ropa que habían sido acondicionados con una inversión de S/ 6.000 cada uno.

“Yo tengo tres años vendiendo ropa, me dedico a eso, y por la pandemia me he visto afectada y me reinicié nuevamente con mi negocio, volví a traer nueva mercadería, que al final fue robada. En mi caso se llevaron todo lo que era casacas, blusas, ropa de niño, se llevaron un aproximado de seis mil soles”, cuenta una de las afectadas al medio de comunicación.

La otra víctima del robo sostuvo que los criminales habrían roto la cerradura y es así como lograron ingresar al local.

Las comerciantes ya colocaron la denuncia respectiva en la comisaría del sector, la cual también tiene en su poder los videos que fueron proporcionados por las cámaras de seguridad de una vivienda aledaña, en los que se ve a los delincuentes cometer el acto.

