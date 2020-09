Ciro Maguiña sobre descenso de casos COVID-19: “No bajemos la guardia porque aún no hay vacuna”

Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, advirtió que la población no debe confiarse ante la llegada de una posible vacuna o la inmunidad de rebaño y debe continuar cumpliendo las medidas de distanciamiento social a fin de no caer en un rebrote de casos COVID-19.

Así lo dio a conocer durante entrevista en el programa Al Estilo Juliana, de ATV. Allí, el médico infectólogo explicó que la ola de contagios y muertes por coronavirus se redujo luego de que en Arequipa y Cusco se lograra controlar la pandemia.

“Recién con la caída (de casos COVID-19) en Arequipa y Cusco, la ola logró detenerse, pero en Lima y Callao todavía no es sustancial, por eso no hay UCI en Cayetano, Rebagliati”, advirtió el especialista.

“Aún estamos en una situación crítica, no tan grave como la de hace un mes, por eso es importante no confiarse, porque tenemos para rato. No bajemos la guardia porque aún no hay vacuna”, añadió.

Asimismo, explicó que la Organización Mundial de la Salud refirió que la vacuna para evitar enfermarse de la COVID-19 no estaría lista este año sino posiblemente el 2022.

La población tampoco debe confiarse en la inmunidad de rebaño, la que hace referencia a un nivel de contagio masivo, pues solo Loreto llegó a tener al 70% de su población infectada, mientras que en Lima y Callao la cuarta parte estuvo contagiada.

“En octubre el Minsa hará un estudio para ver la magnitud a la que hemos llegado (prevalencia de contagios de COVID-19). Hace dos meses fue 25% en Lima. Probablemente, distritos como La Victoria llegaron al 80%, pero eso no es rebaño, eso es cuando es más del 60% de la población”, indicó.

“No hemos alcanzado, porque sino vamos a cantar victoria y vendrá un segundo rebrote. Hemos visto el domingo gente en la playa, gente relajada, mascarillas al costado. Todavía estamos a mitad de la maratón. Paciencia y tranquilidad, no hay vacuna, no bajemos la guardia”, señaló Maguiña.

Coronavirus en Perú, últimas noticias: