Buscan a adolescente de 17 años desaparecida desde hace una semana en Arequipa

Una adolescente de 17 años salió de su vivienda hace más de una semana y desde entonces se desconoce su paradero. Se trata de Xiomara Coaquira Chambi, quien desapareció el último 10 de setiembre. El reporte del caso fue realizado en la comisaría de Paucarpata.

De acuerdo a los familiares de la menor, Xiomara salió de su vivienda para comprar caramelos y una cometa. Al parecer esta acción la iba a realizar en una tienda cercana. Desde ese entonces todo rastro de la adolescente ha desaparecido.

La joven vestía una polera de color guinda y un pantalón del mismo color. Así también, zapatillas de color negro. Su piel es morena y tiene cabello negro. En promedio, tiene una estatura de 1.70 y es de contextura delgada.

Eliana Coaquira Chambi, hermana mayor de la menor, no descartó que la desaparición de su familiar se trate de un secuestro. De acuerdo a su versión, Xiomara no se llevó sus documentos y no se conecta a sus redes sociales desde el día de los hechos. La adolescente se llevó su celular, sin embargo, está apagado.

“No sabemos hasta ahora su paradero, quizá es un secuestro. Mi madre está llorando”, indicó.

El reporte de desaparición ya es investigado por personal de la Policía Nacional. Si usted tiene información sobre el paradero de la adolescente comuníquese al 974787380.

Arequipa, últimas noticias: