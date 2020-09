Arequipa: alcalde de Cocachacra dice que no usó bien mascarilla porque le incomoda

Julio Cornejo Reynoso, alcalde del distrito de Cocachacra, provincia de Islay en la Región Arequipa, ha sido blanco de cuestionamientos por un reciente video en el que se le ve discutiendo con un grupo de habitantes.

En las imágenes se aprecia que el edil llevaba la mascarilla incorrectamente puesta. Pese a ello, hablaba con los ciudadanos. “A este sinvergüenza, yo sí lo voy a desenmascarar. ¿Qué te hecho a ti? Deja de estar hablando sonseras”, reprochó dirigiéndose a un hombre.

Tras este suceso, el edil se justificó ante un medio de comunicación local de la provincia de Islay, porque no usó bien el barbijo.

“No soy la única persona que siente incomodidad en tener la mascarilla (…) A veces me la quito, porque tenemos la seguridad de que en el distrito de Cocachacra no hay casos activos (de coronavirus)”, expresó.

Para seguir con su justificación, Julio Cornejo señaló que llevaba mal puesta la mascarilla porque era gruesa y le quitaba la respiración, y que, además, no se escuchaba lo que decía ante el grupo de ciudadanos por el ruido que había en la feria. “Que las autoridades correspondientes me hagan la denuncia, he visto cómo las autoridades (o) gobernadores se la quitan porque es incómodo”, indicó.

Casos de coronavirus

De acuerdo a la Sala Situacional de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, en el distrito de Cocachacra se han presentado 707 casos de coronavirus, mientras que 14 personas murieron por la enfermedad. La mayoría de los infectados fueron personas de entre 30 a 59 años de edad.

