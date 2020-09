Surco: cantantes de reggaetón grababan videoclip aglomerados y sin mascarillas [VIDEO]

Un grupo de cantantes y bailarines de reggaetón realizaban las grabaciones de un videoclip en una losa de fútbol de la urbanización La Cruceta, en el distrito de Surco. Muchos de los participantes no usaban mascarillas y no respetaban el distanciamiento social.

Todos ellos fueron intervenidos por agentes de Serenazgo de la jurisdicción. Según comenta personal de la comuna, al principio los participantes del video solo se encontraban reunidos; sin embargo, luego empezaron a danzar. Asimismo, tres motociclistas que habían arribado al lugar daban vueltas alrededor de los infractores mientras hacían su coreografía.

PUEDES VER Costa Verde: jóvenes jugaban fútbol en playa pese a que se encuentra prohibido

“Llegué y les pedí que se separen. Incluso, uno me ofreció alcohol para mis manos. Quisieron saludarme y no les hice caso. Varios no tenían mascarillas y algunos viven por acá”, explicó el agente Rodolfo Lizana.

Al notar la presencia de los serenos en el lugar, los jóvenes se dispersaron, mientras que algunos optaron por sentarse cerca a la cancha de fútbol. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del Centro de Control de Operaciones de Surco.

Posteriormente llegaron más unidades del Serenazgo y efectivos de la Policía que realizan el patrullaje conjunto. El orden en la zona se restableció y la losa deportiva quedó vacía.

Cabe mencionar que a pesar de las disposiciones del Gobierno Central para evitar la propagación de la COVID-19 en nuestro país, algunas personas incumplen estas medidas. Las multas por infringir las normas sanitarias van desde los S/86 hasta los S/ 430.

Surco, últimas noticias: