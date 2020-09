La sesión de concejo donde se debía debatir el pedido de suspensión contra el alcalde de Monsefú, Manuel Pisfil Miñope, fue postergada luego de que extrañamente se extraviara el Reglamento Interno del Concejo Municipal.

Como se recuerda, Pisfil Miñope fue detenido por la policía la noche del domingo 13 de setiembre mientras manejaba su vehículo en estado etílico en pleno toque de queda, vulnerando las medidas sanitarias establecidas por el estado de emergencia.

Por ese motivo, tras recabar toda la documentación, la regidora Mary Peña Salazar reunió la firma de sus demás colegas para solicitar la convocatoria de urgencia a una sesión extraordinaria, donde se debía definir la suspensión del burgomaestre por haber transgredido la ley.

La sesión se llevó a cabo el sábado 19 de setiembre, pero cuando tocó debatir el pedido de suspensión formulado por un grupo de concejales, Asesoría Legal informó que no existía una copia del reglamento en el archivo del municipio, por lo que no se podía proceder con la votación.

“Me parece que ha sido algo preparado para evitar la suspensión, es lo único que podemos pensar. Vamos a crear una comisión investigadora para sancionar a los responsables. Es imposible que no tengan una copia del reglamento”, cuestionó Peña Salazar en declaraciones a La República.

Comisión investigadora

Frente a esta situación, la concejal pedirá la conformación de una comisión investigadora para hallar a los responsables de la pérdida del reglamento interno. Asimismo, no descartó acudir a otras instancias para resolver el pedido de suspensión.

En esa misma línea, el regidor Linder Mechán solicitó la intervención de la Contraloría General de la República para investigar la extraña pérdida de este documento oficial del municipio, a fin de determinar responsabilidades. Anunció que un grupo de regidores insistirá con el pedido de suspensión ante las instancias competentes.

“Nos dijeron que como no había el reglamento no podíamos proceder con la sesión, el abogado argumentaba que no se podía juzgar porque no estaba en los archivos. Ese fue el argumento que utilizaron para que no se sancione al alcalde y que no se vote hasta que aparezca el reglamento. Es lamentable”, criticó.

Según especialistas legales consultados por La República, el pedido de suspensión se podría haber votado teniendo en cuenta la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley del Código de Ética de la Función Pública. En ese sentido, los regidores podrían tomar esta situación como una denegatoria del pedido y acudir al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que resuelva en última instancia.

