Arequipa: volquete embiste tres puestos de venta y deja un muerto en Alto Siguas

Arequipa. Una comerciante dedicada a la venta de chicharrones murió la tarde de este domingo 20 de setiembre víctima de un accidente de tránsito en el que un volquete encapsulado se estrelló contra tres puestos comerciales.

El hecho ocurrió en la Panamericana Sur, a la altura de Alto Siguas, donde se concentra gran cantidad de tiendas que ofrecen botellas de yogurt, quesos, platos de comida, entre otros. Los transportistas y pasajeros que llegan a esta zona suelen bajar de las unidades para adquirir productos para su viaje.

Según manifestó un testigo, el vehículo de placa 05D-993 estaba estacionado metros más arriba del lugar del accidente, aparentemente sin el conductor. Presume que no se enganchó correctamente los frenos y la unidad comenzó a avanzar hasta empotrarse con los puestos.

El testigo casi se volvió una víctima más. Contó que llegó a la zona con su motocicleta para comprar una botella de yogurt para su familia y otra de agua para su viaje hasta el distrito de La Joya, cuando ocurrió el hecho.

“El carro caminó y yo pensaba que estaba con el chofer (…) y justo fue un joven que dijo ‘salgan de ahí, salgan de ahí’. No pude hacer nada, mis cosas he soltado, mi moto he soltado y a las dos señoras agarré, las empuje adentro y los tres nos hemos salvado”, dijo al medio Canal 8 La Señal de Majes.

Lamentablemente, una comerciante que vendía chicharrones quedó bajo las llantas del vehículo. La mujer fue identificada como Rosa Vargas Chata.

Hasta el lugar llegaron la policía y los bomberos. Se está a la espera del fiscal de turno y de peritos para el levantamiento del cadáver. Las causas del accidente aún son materia de investigación.

