La norma que impide a personas con sentencia en primera instancia postular a cargos de elección popular como alcaldes, gobernadores regionales, congresistas y presidente de la República, ha generado posiciones encontradas en el ambiente político de Trujillo. Algunos creen que esta ley limpiará un poco la política y dará oportunidad a gente honesta, mientras que otros aseguran que solo es un acto populista del primer mandatario, Martín Vizcarra.

En opinión del secretario general de Acción Popular en La Libertad, Yuri Armas Peña, la norma va a ayudar principalmente, a que las personas empiecen a recuperar la confianza en los ciudadanos que eligen para representarlos. “Porque los partidos van a presentarle a la población gente que no tenga sentencia, que no haya delinquido y que puedan renovar la imagen de la política también”, indicó Armas.

Agregó que más que un filtro riguroso de los partidos, estos van a tener la obligación legal; y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene las herramientas necesarias para declarar la inadmisibilidad del postulante sentenciado en primera instancia, basándose en la ley.

Medida populista

Por el contrario, su homólogo del Partido Aprista Peruano (PAP) en la región, Fernando Alfaro Jiménez, lo consideró una norma populista del Gobierno para distraer la atención de temas de fondo como la salud, la economía y otros. “Debemos de partir que la sentencia en primera instancia no es un tema juzgado; en segunda instancia la persona puede hacer valer con nuevas pruebas su derecho y demostrar inocencia”.

Pero al ser impedido de postular con una condena en primera instancia, se le trunca la posibilidad de acceder a un cargo de elección popular", lamentó Alfaro.

En tanto, Elidio Espinoza Quispe, exalcalde de Trujillo, recordó que la Constitución dice que una persona es inocente mientras no se agoten todas las instancias. “Pero en el campo político es diferente justamente por la coyuntura. Y me parece una norma extraordinaria; ya es tiempo que se dejen de componendas. Muchas veces las personas no quieren ingresar a la lid política porque hay gente que postula y no tiene valores”, acotó Espinoza.

