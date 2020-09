Surco: clientes de gimnasio piden la devolución del pago de membresías

El gimnasio Lima Fitness Gym, ubicado en el Centro Comercial El Trigal del distrito de Surco, se ha visto envuelto en una serie de reclamos luego de que sus clientes exigieran la devolución del pago de sus membresías.

Mediante un reportaje emitido por América Noticias, se dio a conocer que los usuarios del lugar denunciaron que los dueños habían puesto el local en alquiler y que se habían llevado todas las máquinas y pesas sin darles ninguna explicación.

En esa sentido, se informó que la última vez que se tuvo contacto con los propietarios fue a través de un comunicado durante el inicio de la pandemia. En la notificación por sus redes sociales se dijo que las actividades se suspenderían por 15 días y que las membresías serían congeladas sin ningún costo. Cabe resaltar que ya han pasado seis meses desde ese hecho.

Uno de los clientes comentó que había abonado el pago de más de 800 soles correspondiente a una membresía de un año y que nadie le informó que pasaría con su dinero.

“El 27 de enero yo firmé por un año, pagué 850 soles. Sería bueno que, si es que se pudiera, me devuelvan ese dinero. Si es que no se puede, no hay ningún problema; pero por lo menos que me escriban, que me digan que lamentan lo sucedido. Que por lo menos den la cara, eso es lo único que yo pido”, dijo una clienta al medio de comunicación.

Por otro lado, se supo que la empresa propietaria del centro de entrenamientos, Músculos Perú S.A.C., entró en proceso de disolución y liquidación el último 24 de julio. En esa línea, ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos figuran como representantes legales de la empresa Luis Raúl Zumaeta Guitton, Ricardo Hans Zumaeta Guitton y Gabriel Edmundo Palacios Serna.

Finalmente, los usuarios afectados por este gimnasio piden una pronta solución a su problema y que se comuniquen con ellos para saber qué pasará con los pagos que realizaron.

De los 3.000 gimnasios a nivel nacional que integraban la Asociación de Gimnasios del Perú, aproximadamente 600 han cerrado y desaparecieron del rubro tras rematar sus máquinas al estar cinco meses de para.

