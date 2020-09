Puno: la cuarentena focalizada no frenó comercio en Juliaca

Liubomir Fernández Puno

La cuarentena focalizada no ha tenido ningún efecto en Juliaca. La respuesta a este panorama está en la posición que asumió la gente, pese a que esta ciudad es epicentro de contagio y muerte por coronavirus.

“Sin plata ni siquiera podríamos curarnos. En vez de dar pena no queda otra que a salir siquiera para comprar ivermectina”, aseguró Aurelia Cordova, comerciante ambulante de frutas del mercado San José. Al igual que ella miles de ambulantes no se replegaron a pesar que el gobierno prohibió la concentración de personas y la inmovilización social obligatoria desde las 20:00 hrs hasta las 04:00 a.m. El comercio de bienes y servicios se desarrolla las 24 hrs del día. Sino es presencial es por delivery, pero el negocio no para en Juliaca. Una realidad distinta se vive en la ciudad de Puno, donde a partir de las 20:00 hrs no se ve a nadie transitando en la vía pública.

“Qué cosa quieren los gobernantes: ¿Que muera de hambre? Las cosas en la vida son sálvense quien pueda. A mí nadie me regala nada. Así voy a estar en la calle vendiendo las veces que se me antoje porque primero está mi familia”, dijo Cordova. Ella manifiesta que tiene a sus parientes más cercanos con coronavirus y necesita de recursos económicos para afrontar cualquier urgencia cuando sea la víctima.

El jefe del Comando Regional COVID-19 de Puno, Fredy Velásquez Angles, refiere que las restricciones vigentes ayudaron a menguar los contagios y muertes. Empero eso no ha sido impedimentos para que la ciudadanía salga a invadir las calles para vender.

“Juliaca, es por esencia comercial y es imposible cambiar esa realidad. Es un problema pero a la vez es una gran oportunidad social”, precisó. El funcionario cree que los decesos provocaron que la ciudadanía aprenda a adoptar sus propios de mecanismos de cuidado y protección en casa para evitar acudir a los centros de salud. Los principales hospitales, en medio de la actual pandemia, dejaron de ser centro de recuperación. Debido a la alta carga viral se convirtieron en focos de contaminación.

Según el último reporte de la Dirección Regional de Salud de Puno, a la fecha 617 fallecieron a causa de la COVID-19 y otras 22 mil 433 dieron positivo al virus. Juliaca concentra el 90% de casos de ambos registros.

Eduardo Laura Mamani, director del hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, reconoció que las medidas sanitarias dictadas por el gobierno sí están dando resultado. Dijo que desde la primera semana de setiembre los contagios y decesos sufrieron una baja considerable. “Quizá en octubre, cuando se reanuden todas las actividades prevemos que habrá un incrementos de casos. Pero ahora estamos en mejores condiciones para atender a más pacientes”, aseguró.

Por su parte, el director regional de salud, Walter Oporto Pérez, señaló que las cosas están mejorando significativamente porque un grueso sector de la ciudadanía está apoyando en distintos niveles. Empero reiteró que Juliaca marca la diferencia por diversos sectores. v

Problema Social

El sociólogo Juan Carlos Garay, indicó que el gobierno debería ser más sensato y antes de emitir una disipación que afecte la economía y la libertad de las personas primero debería contar con estudio socioeconómico. “Juliaca, no va cambiar su esencia. Pero quizá si se habría autorizado todo tipo de comercio, pero suspendiendo todo tipo de transporte, no tendrías personas desesperadas por salir a la calle por hacer negocio para hacerse de dinero. Se necesita estudiar la realidad de cada contexto”, dijo. Las autoridades de salud prevén que en noviembre, en Juliaca, habrá un incremento muertos y contagios.