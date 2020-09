El infectólogo Ciro Maguiña invocó a la ciudadanía y solicitó que el uso de la mascarilla se amplíe hasta el 2021. Esto con la finalidad de evitar los contagios masivos de la COVID-19 en el Perú.

Según detalló el vicedecano del Colegio Médico el Perú (CMP), el empleo de estos tapabocas son una forma segura hasta que no se halle la fórmula para inmunizar a la población contra esta enfermedad.

“La medida más segura es la mascarilla bien usada, por lo menos hasta que no tengamos la vacuna. Estas dosis van a demorar y no hay seguridad que la tengamos en nuestro país pronto”, mencionó en diálogo con La República.

Maguiña también se refirió al descenso de la curva de infectados. Él dijo que pese a que han disminuido los casos hay que “ser realistas” y “no bajar la guardia". En ese sentido, el médico resaltó la importancia de seguir con las medidas sanitarias como el uso del barbijo, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos.

“Hay que ser realista y no soñar. Han disminuido en la zona del Sur y esa es la razón de que haya un descenso en la curva nacional, pero no ha bajado de manera significativa. Por eso no hay que bajar la guardia y seguir con los protocolos de seguridad”, enfatizó el especialista.

El vicedecano del Colegio Médico del Perú también se refirió a la inmovilización del domingo e indicó que era "una medida insostenible”. Manifestó que la población tiene la responsabilidad de que la situación sanitaria de nuestro país no empeore, como ha pasado en otros países.

