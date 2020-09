Arequipa: congresista Ancalle advierte que Cáceres Llica eligió el peor camino para Majes II

Elmer Mamani

Arequipa

El proyecto de Ley N°6133, que buscará reactivar Majes Siguas II, se sustentará el siguiente martes ante la Comisión de Presupuesto del Congreso. La parlamentaria Rosario Paredes, como autora de la iniciativa, tendrá esa tarea.

El gobernador Elmer Cáceres, eligió esa vía para reanudar la mega obra. Viajó a Lima para convencer a varias bancadas del Parlamento a que la aprueben. Pero el congresista José Luis Ancalle y el consejero regional Harberth Zúñiga no ven un futuro en esta gestión. Ancalle relata que, cuando Cáceres convocó a la bancada arequipeña por el tema, le manifestó que la propuesta sería objetada. La razón, el Legislativo no tiene iniciativa de gasto. “El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) va a negarse”, acentúa. La iniciativa legal busca modificar la Ley de Endeudamiento 2020 que permita incluir una garantía soberana de US$ 104 millones para Cobra, la concesionaria. Con ese monto, financiará la adenda 13 que plantea colocar tuberías en lugar de canales para el sistema hidráulico. En diversas ocasiones, Cáceres manifestó que la ministra María Antonieta Alva, meses atrás, les dijo que no era necesario una ley, pero que luego se rectificó. “Deben ser formales, porque cualquiera te puede decir haz lo uno u otro. Si el MEF hizo esa sugerencia ha tenido que ser mediante un documento. Así no tendríamos el temor de que sea observado”, sostuvo.

Asesores del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) se comprometieron a entregarle la documentación, pero no lo hicieron, asevera. Harberth Zúñiga vaticina el archivo. “No podemos emitir leyes con nombre propio. El espíritu de las norma es de masificar las disposiciones. Sería un mal precedente. Estoy totalmente seguro que esto no tiene norte, en cualquier momento se va a disponer su archivo”, indicó el consejero.

Apoya convenio

Explicó que existen más posibilidades del destrabe con el nuevo convenio del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). Este sector asumirá la titularidad de Majes II. Hay un borrador que los consejeros están analizando. El congresista Ancalle acota que habló con la ministra Alva y ella le manifestó que es más viable el convenio del Minagri. Aprobar una ley no es sencillo. Explica que la sustentación del próximo martes es el paso inicial. “A partir de ahí recién empieza todo. Luego de la sustentación se requiere informes técnicos de las áreas competentes. Tras ello recién pasa a debate para su pre dictamen”.

Ancalle calcula que se tardaría mínimo 3 meses cuando el tiempo está en contra. El 31 de octubre vence la suspensión del contrato con Cobra. “Nos preocupa que el gobernador siga actuando como ahora pese a las advertencias”, finalizó. La próxima semana los consejeros se volverán a juntar para reunirse por Majes II. Esta vez con el congresista José Núñez del Partido Morado. Les planteará una estrategia uniforme para destrabar el proyecto que pretende irrigar 38 mil 500 hectáreas para productos exportables. Además está pendiente definir las próximas reuniones con el Minagri por el convenio. ❖

Pequeños productores piden minifundismo en Majes II

La Cámara Financiera de Microempresa y Emprendedores de Arequipa (CAMINA), entregó un pedido al Consejo Regional. Solicitan que aboguen para que los pequeños agricultores accedan a las tierras de Majes Siguas II acorde a su capacidad económica. Es decir de módulos de 5, 10, 15 y 20 hectáreas. El presidente de CAMINA, Marco Málaga, indicó que caso contrario debe resolverse el contrato con la concesionaria Cobra. Explicó que en el proyecto Olmos muchas tierras quedaron sin ser adquiridas. Málaga además sostuvo que ellos están dispuestos a financiar a estos agricultores.

En el nuevo convenio que elabora el Minagri se incorporó la posibilidad de acceso de pequeños agricultores pero por asociatividad.