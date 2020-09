Agustín Luque se opone a elección de Germán Alejo como vicegobernador de Puno

Puno. El vicegobernador Agustín Luque, presentó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oposición al procedimiento de reconocimiento del consejero Germán Alejo, como vicegobernador elegido por el Consejo Regional.

El puesto le corresponde a Luque. Pero formalmente el cargo quedó acéfalo porque lo reemplaza a Walter Aduviri Calisaya, sentenciado a seis años de cárcel efectiva por el caso aimarazo. Él purga prisión desde el 25 de agosto de 2019.

En lugar de Luque, los fiscalizadores decidieron nombrar al representante de Huancané. Para que sea legítima la elección, tiene ser reconocido por el JNE. Para emitir pronunciamiento el órgano electoral pidió al consejo regional copia de acuerdo regional que terminó con la elección de Germán Alejo, y acta de la misma.

Agustín Luque se opuso al reconocimiento. En su escrito alegó que no es competencia de los consejeros elegir a alguien que lo reemplace en el puesto. Planteó además que no hay norma expresa que conmine a los consejeros a elegir a un vicegobernador porque no existe necesidad y ello debido a que él continúa al frente de la gobernación regional.

El abogado Aurelio Nina, indicó que los representantes de provincias ante el consejo, se adelantaron en el tiempo. “No era necesario elegir a un vicegobernador. Sería factible si el actual renuncia o pide licencia por cualquier razón prescrita en le ley. Pero en este momento no es necesario”, indicó. Empero acotó que la última determinación la tomará el JNE.

En diálogo con La República, Germán Alejo dijo que esperará la decisión que se adopte. Sin embargo, cree que se cumplió con la normatividad vigente porque existen precedentes de similar determinación.v