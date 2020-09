World Travel Awards 2020: Perú compite con 24 nominaciones a los ‘Óscar del turismo’ mundial

Pese a que la pandemia del coronavirus ha golpeado fuerte en el turismo a nivel mundial, Perú sigue siendo un destino culinario con atractivos lugares turísticos ante los ojos del mundo. Por ello, el país es parte de los prestigiosos World Travel Awards en su edición 2020.

Perú nuevamente demostró ser uno de los favoritos en los premios, ya que se impuso con 24 nominaciones en las 28 categorías que tienen estos laureles, considerados como el ‘Óscar del turismo’. Entre los lugares nominados están Lima, Machu Picchu, el cañón del Colca en Arequipa y la playa de Máncora.

“Esta nominación habla del posicionamiento que tenemos como país. La realizan expertos que están a nivel internacional. En la propia industria turística, si yo soy un operador de agencia de viajes y, por ejemplo, veo un destino que se llama cañón del Colca y que está nominado como mejor destino de la naturaleza, entonces me voy a interesar en ver dónde está, quién lo vende y me voy a contactar, porque me puede interesar”, indicó Marisol Acosta, directora de PromPerú, ante los beneficios del concurso en RPP.

Los peruanos tienen plazo para votar hasta las 7.00 p. m. del jueves 24 de setiembre. Estas fueron las nominaciones de los lugares turísticos en diferentes categorías:

Lima

. ‘Mejor destino de viajes de negocio’

. ‘Mejor destino de escape urbano’

. ‘Mejor destino de ciudad’

. ‘Mejor destino de ciudad cultural’

. ‘Mejor destino de eventos y festivales’

. ‘Mejor destino de reuniones y conferencias’

. ‘Mejor destino de turismo deportivo’

. ‘Mejor destino romántico’

Machu Picchu

. ‘Mejor atracción turística’

Cañón del Colca

. ‘Mejor atracción turística natural’

Playa de Máncora

. ‘Mejor destino de playa’

¿Cómo votar por Perú en los World Travel Awards 2020?

Si quieres apoyar a Perú en su búsqueda de obtener el mayor galardón en todas sus nominaciones, Promperú invitó a votar en el portar del World Travel Awards: https://www.worldtravelawards.com/vote

Los ganadores serán anunciados el 31 de octubre.

Perú concursa en otras categorías en el World Travel Awards 2020

A nivel de país, Perú concursa en 10 rubros adicionales como “Mejor destino de aventura”, “Mejor destino de cruceros”, “Mejor destino cultural”, “Mejor destino líder”, “Mejor destino verde”, “Mejor destino LGBT”, “Mejor destino natural”, “Mejor destino de cruceros fluviales”, “Mejor destino para jóvenes” y “Mejor destino líder en observación de ballenas”.

