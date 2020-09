“Por amor a las mascotas”, la campaña para apoyar con alimento a más de 500 perros y gatos de albergues

Conmovidos por la difícil vida que llevan las mascotas abandonadas en las calles, día a día, muchos rescatistas y responsables de albergues de animales domésticos se esfuerzan para rescatarlos, alimentarlos y buscarles un hogar. Una labor titánica y, a veces, solitaria.

Todos ellos deben limpiar sus albergues, llevar a los animalitos al veterinario y, además, alimentarlos. La incertidumbre por encontrar ingresos mella su estado económico y emocional. Ante esta situación, nace la campaña impulsada por la empresa peruana American Pets llamada “Por amor a las mascotas”.

“'Por amor a las mascotas' tiene como misión ayudar a estabilizar con alimentos a los albergues. Buscamos apoyar a las personas encargadas de los albergues porque tienen una enorme responsabilidad sobre sus espaldas, ya que deben alimentar a muchos perros y gatos que tienen bajo su cuidado. Un gran número de ellos pagan alquiler, vacunas, esterilizaciones, gastos veterinarios”, explica a La República, Neuza Urizar, directora de este programa social privado.

Actualmente, apoyan con alimentos a los albergues Can Martín (250 perros y 60 gatos), Ángeles con Patitas (97 perros y 16 gatos) y Wasi Wau (120 perros). Entre todos, suman más de 500 animalitos, cuyos protectores ya no deben preocuparse por la forma en la que cubrirán su alimentación.

La dinámica funciona de la siguiente manera: mes a mes, “Por amor a las mascotas” entrega los alimentos a precios más bajos que los del mercado. Así, los encargados de los albergues ya no tienen que preocuparse por el dinero, ni la movilidad. Eso sí, deben recolectar la totalidad del costo de la comida; ya que funciona como una especie de crédito alimentario, pero sin intereses y a costos reducidos.

“No tienen la angustia de que, si no tienen dinero, los animales no comen. Ya todo el mes se ocupan de pagar la factura de American Pets”, explica la responsable de la iniciativa.

“La idea es que sean mas albergues los que podamos estabilizar. También estamos interesados en convocar más refugios y rescatistas. Un albergue es un espacio físico; pero los rescatistas, estas personas naturales, también tienen una responsabilidad enorme pues, si ven a un perrito, se lo llevan a su casa. Un gato igual. Esas personas tienen de 10 a 12 animales en sus casas. Queremos que nuestro esfuerzo llegue a los albergue y a los rescatistas que tienen pocos animales, pero que finalmente es una responsabilidad diaria”, continúa Urizar.

Además, esta iniciativa quiere sumar esfuerzos y no solo ayudar con alimentos, sino también involucrarse en el mejoramiento de la infraestructura de los refugios. “Muchos solo son terrenos adaptados en los que no hay caniles. Los perros, por ejemplo, no pueden estar todos juntos por el tema de las enfermedades y porque se estresan al ser animales muy territoriales”, advierte la representante del programa.

¿Cómo puedes ayudar con esta iniciativa?

Más personas pueden sumarse a ayudar; ya que, al comprar alimento de mascotas de las marcas solidarias Pro Pac, Earthborn Holistic y Sportmix, también contribuyen a que parte parte de los ingresos se destinen al apoyo de estos albergues que se mantienen gracias al esfuerzo de sus responsables.

Actualmente, “Por amor a las mascotas” también cuenta con la venta de polos personalizados con imágenes de las mascotas de los compradores. El estilo cómic busca que los diseños sean únicos y lo obtenido de las ventas se dirige completamente a los tres albergues mencionados.

“La idea es que, al comprar algo que te sirve a ti, también estás ayudando. Es un esfuerzo que no se compara al que hacen todas las personas que son responsables de los albergues”, finaliza Neuza Urizar.

