La versión del suicidio de un empresario, el hijo adoptado y una herencia en Arequipa

La muerte del empresario y fundador del Parque Industrial Apima, Lutgardo Alemán Barriga (82), se encuentra rodeada de sucesos extraños que no encajan con la versión del suicidio. Su familia ha pedido una investigación profunda a la Fiscalía y a los agentes de Homicidios del Depincri. Alemán, dueño de los talleres del mismo nombre y de un patrimonio millonario, murió el 4 de setiembre en la clínica Arequipa. Había sido llevado aún con vida por José Cárdenas Alemán (52), quien se presentó como su hijo adoptivo. Este aseguró que se había suicidado a la una de la mañana, lanzándose desde el cuarto piso de su casa en la Av. Industrial del distrito de Paucarpata. Fue también Cárdenas quién retiró el cuerpo de la clínica. Lutgardo Alemán nunca tuvo hijos ni esposa. Según sus familiares, vivía su vida sin mayores problemas, disfrutaba de su patrimonio trabajado desde muy joven. Según Roxana Alemán, sobrina del empresario, el día de su muerte, se enteraron que había adoptado a Cárdenas e incluso había cambiado su testamento. Ellos tenían conocimiento que su deseo era donar sus propiedades y parte de su dinero a la Benefi ciencia Públi ca para obras sociales. Sin embargo, este testamento fue cambiado el 16 de junio último, al día siguiente que adoptó a Cárdenas en la notaría Morote Valenza. Para la familia esta decisión es rara, debido a que no contó del hecho ni a su amigo Domingo Choquehuanca ni a su médico personal, muy cercanos a él. “Es más, solo horas antes habló con su médico y pactaron un chequeo médico a la siguiente semana, nunca le contó o al menos dio signos de que tenía depresión como dijo Cárdenas”, señaló la sobrina. Ella aclara que nadie de la familia está interesado en su patrimonio, pero síquieren la verdad. Ella también contó que la primera versión de Cárdenas es que su tío se había caído de las gradas y quedado con fractura expuesta. Hasta le había dicho que le habría dado un infarto. Sin embargo, sostuvo que se suicidó, y que antes no dijo eso por el momento crudo. En el acta policial, Cárdenas narró que a la una de la mañana sus mascotas ladraban y cuando salió al patio con su pareja venezolana, halló al anciano herido. Dijo que lo cargaron ellos mismos y lo llevaron a la clínica Arequipa donde murió.

Estaba lúcido a sus 82 años

Amigos del empresario que era además socio del Club Internacional y del Club Leones, señalaron que Cárdenas se fue a vivir a la casa del empresario en abril. Un examen psiquiátrico realizado dias antes, señala que el anciano se encontraban mentalmente sano y que podía hasta fi rmar documentos.