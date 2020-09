En cumplimiento de su labor, policías y serenos intervinieron una vivienda del distrito San Agustín de Cajas, en Huancayo, donde se llevaba a cabo una fiesta, pese a que este tipo de reuniones están prohibidas por la emergencia sanitaria que atraviesa el país.

Dos de las mujeres intervenidas se mostraron reacias e, incluso, se enfrentaron a la autoridad con las manos enmarrocadas. Ambas profirieron insultos contra los agentes y menospreciaron su labor.

“Claro, tenían que ser suboficiales porque aunque sea un oficial todavía entiende”, dijo una de ellas que presumía ser cosmetóloga.

Su compañera tuvo un comportamiento similar. Por lo que se escucha en el video difundido por ATV Noticias, la infractora se quejaba porque al parecer una mujer policía la redujo en el suelo.

“Yo te puedo aceptar que eres policía o todo lo que quieras, pero tú no eres educada para que me empujes a mí. Yo soy administradora y enfermera. (...) No me importa que me filmen”, vociferó.

“Quién es ella para que me ponga al piso de cara, qué ha estudiado, es una simple ‘tomba’ de ....”, agregó la infractora que casi rompe en llanto.

Tras el incidente, ambas intervenidas que se encontraban en presunto estado de ebriedad y llevaban las mascarillas mal puestas fueron conducidas a la comisaría del sector junto a sus acompañantes.

De acuerdo a la Sala Situacional COVID-19 actualizada hasta el 17 de setiembre, Junín registra 17.839 casos positivos y 719 muertes por coronavirus. El índice de letalidad en la región es de 4.03%.

