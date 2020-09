Aunque la cuarentena focalizada permanece en Cusco, sus autoridades ya se alistan ante un posible levantamiento de la medida. Una de las zonas más afectadas por la pandemia en esta región corresponde al distrito de Machu Picchu, en la provincia de Urubamba. Ante ello, ya desarrollaron protocolos de salud y medidas para la recepción de turistas.

Darwin Baca León, alcalde de Machu Picchu, señaló a Correo que durante la emergencia sanitaria estuvieron trabajando en la elaboración de protocolos de salud. Estos se pondrán en práctica en restaurantes, hoteles, establecimientos comerciales, entre otros lugares de visita a fin de mitigar los contagios por COVID-19.

“Como gobierno local estamos cumpliendo en capacitar, informar y exigir los protocolos de restaurantes y hoteles. Hay un trabajo de la subgerencia de Desarrollo Económico y Turismo”, afirmó.

No obstante, el burgomaestre agregó que el diálogo con los ministerios de Turismo, Salud y Economía no se estaría dando de forma efectiva.

“Desde el gobierno regional y nacional hay comunicación, pero no hay cosas concretas. Se tenía que establecer un plan de reactivación del turismo, de cómo preparar Machu Picchu para reabrirlo, pero esta reapertura no está en agenda dado a que no hay apoyo”, manifestó.

Baca León refirió que el Ministerio de Salud todavía no envió las pruebas rápidas por COVID-19 que se comprometió. Sustentó que la comuna tuvo que gestionarse estos recursos.

Finalmente, el alcalde de Machu Picchu refirió que su comuna continuará preparándose ante un eventual levantamiento del confinamiento. Este viernes, la autoridad local viajó a Lima para sostener conversaciones con la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios.

