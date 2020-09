Gobierno mantiene la cuarentena en cuatro regiones y 25 provincias

Por: Ángela Valdivia y María Morales

Luego de que el presidente Vizcarra anunciara modificaciones en las medidas que deberá seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social a causa del Covid-19, ayer se conoció que a partir de este lunes la cuarentena focalizada se levantará en 21 provincias de las 46 en las que se había dictado la medida a comienzos de setiembre. Sin embargo, la inmovilización continuará en su totalidad en Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. Y también en provincias de Junín, Ica, Huánuco, entre otras.

Sobre ello, la exministra de Salud Patricia García cree que la decisión del Ejecutivo no es apresurada. “Creo que puede ser una buena alternativa porque la gente se agota del confinamiento completo”. No obstante, agrega que el levantamiento de la cuarentena focalizada debe ir acompañado de una campaña comunicacional ''muy fuerte'' para que las personas sepan que hay mejoras, pero que no podemos ser triunfalistas.

En tanto, el vicedecano del Colegio Médico del Perú y docente de la Universidad Cayetano Heredia, Ciro Maguiña, indica que el descenso en las últimas semanas se debe a diversas medidas como el uso de medicamentos en el primer nivel, el incremento de oxígeno y el enfoque comunitario, además de la inmovilización de los domingos y el toque de queda.

“No bajemos la guardia”

Al respecto, el gobernador regional de Lima, Ricardo Chavarría, afirma que la decisión tomada por el Ejecutivo de mantener la cuarentena focalizada en Huaral se debe al análisis de los resultados de la operación Tayta. En la actividad, realizada a fines de agosto, se atendió a 17.000 personas, de las cuales 2.800 dieron positivo por el nuevo coronavirus, detalló.

A su turno, el decano del Colegio Médico de Junín, Wilbert Barzola, dijo estar de acuerdo con el último decreto de urgencia, toda vez que la cuarentena sí debe continuar en las provincias que tienen mayor número de contagios: Huancayo y Satipo. Sin embargo, señala también que las zonas restantes tienen una menor densidad poblacional, lo que explica que no sean un foco infeccioso. ''Hasta el momento no tenemos nuevas órdenes. Seguiremos acatando la inmovilización'', indicó.

No obstante, el gobernador regional de Huancavelica, Maciste Díaz, expresó que, según el informe de la Dirección Regional de Salud, ''lo correcto era que continúe la cuarentena en Tayacaja y Angaraes e incluir Acobamba''.

PUEDES VER Ate: sujetos inyectaban agua contaminada a pollos para venderlos a mercados y pollerías

Asimismo, si bien solo Huancavelica está incluida en la restricción de inmovilización, ''hay que tener en cuenta que el hospital Covid-19 se encuentra allí'', por lo que las cifras son mayores que el resto de la región.

La autoridad sostiene también que ''vamos a continuar nuestras campañas. No podemos permitir ningún riesgo''.

Por su lado, el gobernador regional de Ica, Javier Gallegos, está de acuerdo con que la cuarentena focalizada se mantenga solo en las provincias de Ica y Pisco, pues considera que se ha podido controlar la pandemia en el resto de zonas.

Además, espera que en unas semanas se termine por levantar la medida en toda la región. ''Debemos seguir trabajando en la prevención de todos los que pueden contagiarse. No podemos bajar la guardia''.

El decano del Colegio Médico de Ica, Julio Torres, explica que efectivamente la demanda de atención hospitalaria se habría reducido hasta en un 60%.

Desde otra perspectiva, el director de la Diresa de Ayacucho, Elvyn Díaz Tello, manifiesta que la cantidad de hospitalizados se ha reducido en un 40% en su región.''Tenemos camas desocupadas''. Además, el número de fallecidos hoy en día representa el 1,4%.

El funcionario pide continuar con el toque de queda y las cuarentenas focalizadas.''Todavía las personas no cumplen con las normas''. Por ello, considera que ''es necesario no bajar la guardia''.

La decana del Colegio Médico de Huánuco, Darly del Carpio, por otro lado, cree que ''no es lógico seguir con una cuarentena que nunca se ha cumplido". Ella explica que si bien en un principio los ciudadanos sí acataron las normas, luego la situación cambió y ''realizaron su vida de forma normal, sin restricciones''.

PUEDES VER Tacna: sentencian a nueve años de cárcel a asaltantes por robo de celulares

Del Carpio cree que, mejor, se deberían ''extremar las medidas'' cuando se reactive el transporte interprovincial y reabran algunos negocios; es decir, aumentar la vigilancia para evitar las aglomeraciones. ''No se deben confiar ni las autoridades ni la población", invocó.

Mazzetti: Es más urgente frenar el virus

Durante su visita al Cuartel General del Ejército como parte del programa de tamizaje “Thani”, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, invocó a los peruanos a mantener la tranquilidad con respecto a los otros problemas que afectan al país. “Todos estamos atentos a los problemas políticos del país, pero más importante ahora es la lucha contra el coronavirus”.

PUEDES VER Gobierno levanta la inmovilización social obligatoria de los domingos, pero con restricciones

También se refirió al pedido de 26.000 profesionales de la salud que exigen mejorar sus condiciones laborales. “Yo me sumo al llamamiento de los profesionales de la salud. Sin embargo, hay problemas urgentes en el país que nos distraen de ello”, indicó.

Infografía Coronavirus en regiones con cuarentena focalizada

Coronavirus en Perú, últimas noticias:

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.