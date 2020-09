Arequipa: el panteón de los pobres

Casi un metro de tierra cavaron para enterrar a Alejandro Quispe Tito, el primer huésped del cementerio de Alto Cayma, el 12 de agosto último. El camposanto es un terral ubicado en las postrimerías de Arequipa casi franqueando las faldas del volcán Chachani. Desde este punto se admira toda la ciudad. Ese día la despedida fue simple: cajón barato y gente humilde. Dos de sus familiares no pudieron evitar abrazarse tras depositar al cajón con el hombre de 63 años en la fosa.

Alejandro dejó de respirar por una broncopulmonía ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 en el hospital COVID-19 Honorio Delgado Espinoza. Samuel Morales, sobrino del que fue taxista, señala que buscaron cementerios sin éxito. “En el Cono Norte no están permitiendo y en Mariano Melgar nos querían cobrar 4500 soles, que no tenemos”. Un dirigente de Cayma le propuso sepultarlo en este terreno reservado para ser camposanto y así empezó todo.

Después de las exequias de Alejandro, vinieron otras 9 más. Todas fueron impulsadas por los presidentes de cinco asociaciones de Cayma. Semanas atrás contrataron maquinaria para aplanar el área y viabilizar ingresos. Su incursión disparó un conflicto con la municipalidad distrital. Mario Chirinos, presidente de la asociación Señor de los Milagros, dice que el terreno de 37 hectáreas, fue cedido por el Gobierno Regional para el proyecto. “No podemos dejar que invadan el terreno. Sino dónde vamos a llevar a nuestro seres queridos”.

Inquilinos

El cuerpo del hermano de Verónica S. A., también descansa acá. Agobiado por la falta de empleo ocasionada por la pandemia y la depresión, el jóven decidió lanzarse al vacío en el puente Chilina el 1 de setiembre. Dos días después Verónica y su madre se enteraban por las noticias de la tragedia. “No podía creerlo, quedé en shock. El 4 de setiembre, día de mi cumpleaños lo enterramos”, relata. Verónica trató de apoyarlo en vista que padecía de una enfermedad mental. Acudieron hasta entidades públicas, como la comuna, pero sin suerte.

Un dirigente se comunicó con ella para que lo sepulte en Alto Cayma. Verónica y los suyos también son de bajos recursos. “En Yura nos querían cobrar 500 soles, en Ciudad Municipal no hay campo como en el cementerio de Cayma. En Socabaya es muy lejos Entonces ¿dónde más íbamos a ir?”, pregunta.

Milton Alvis Poccori también dejó de respirar muy joven. Con 32 años, dejó sola a su esposa Sunilda V. M. (32) con sus tres menores hijos. Una tarde después de hacer taxi llegó con fuerte fiebre. Sunilda lo atendía en casa pero lo condujo de emergencia al Honorio Delgado cuando le pidió oxígeno. Nunca más lo volvería a ver. En el establecimiento Milton batalló casi un mes contra el virus y el 7 de setiembre falleció. “Lo han enterrado en el nuevo panteón y no me han cobrado nada, más bien me han ayudado”, dice llorando.

Sunilda, Verónica y otros familiares de los difuntos acudieron ayer a la zona del proyecto de camposanto. Sin embargo la Policía impidió el ingreso.

Los dirigentes reclamaron al alcalde Jaime Chávez permita los entierros para las personas de bajos recursos ante el colapso del panteón municipal. “Esta gente está acá (señala las tumbas) por falta de recursos económicos”, sostiene Chirinos.

El dirigente aseguró que los entierros continuarán.v

Falta saneamiento de terreno

El exalcalde de Cayma, Harberth Zúñiga, informó que su gestión dejó el expediente del cementerio listo y que está gestión debe encargarse del saneamiento físico legal. Aseguró que había procesos pendientes de superposición de familias que reclamaban su propiedad. Acotó que propuso al gobernador Elmer Cáceres levantar en Alto Cayma el cementerio COVID-19 pero lo hizo en Culebrillas, Uchumayo.

Mario Chirinos indicó que ya estos procesos culminaron declarando improcedentes su pedido ante el Poder Judicial. El dirigente acusó de celo al actual alcalde Chávez por que los dirigentes fueron de la iniciativa.