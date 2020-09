Piura: Hospital de Sullana retoma atención de consulta externa de forma progresiva

En el marco de la reactivación de la consulta externa, el Hospital I Sullana (Piura) recibió a más de 10.000 pacientes en los diferentes consultorios de especialidades que retornaron a la atención presencial. Así lo informó la directora del nosocomio, Ana Bertha Bustillos Zevallos.

“Desde junio hemos reactivado progresivamente el funcionamiento de la consulta externa e iniciamos con inmunizaciones en el centro del adulto mayor ubicado en la cuadra 9 de la avenida Grau”, explicó.

Precisó que también se ha contado con atención presencial de ginecólogo, cirujano, pediatra, ecografías obstétricas, ginecológicas y atención de consulta integral al paciente crónico. Lo mismo aplicó para el control y seguimiento de anemia en niños menores de tres y cinco años.

La doctora invocó a la población a acudir al establecimiento sin temor alguno, ya que se han desinfectado los ambientes del hospital para recibir a los pacientes en los consultorios externos. Además, desde el inicio de la pandemia, se implementaron las áreas diferenciadas para la atención de pacientes COVID-19 con lo que disminuyó casi al mínimo el riesgo de contagio.

PUEDES VER Piura en el top de las regiones del país que producen más arándanos

“Hemos implementado estrictas medidas de bioseguridad, esterilizamos los equipos e instrumentos, desinfectamos los ambientes. Hemos dividido el hospital en COVID y no COVID, por eso no hay riesgo de contagio porque son áreas diferenciadas, alejadas y con puertas independientes. El área COVID-19 tiene su propio personal y ambulancias, es un área que no se relaciona en nada con la atención normal de todas las especialidades que estamos ofreciendo con la reactivación de la consulta externa”, expresó Bustillos.

Anunció que el próximo mes se implementarán los consultorios de medicina familiar, medicina general y la consulta presencial de médico para la población adulta mayor y manejo del paciente crónico.

“Tenemos consulta remota o telemedicina en las especialidades de pacientes COVID-19 y sus contactos familiares. También teleorientación y consejería en nutrición, psicología, servicio social y, poco a poco, volveremos a la normalidad para la atención oportuna, eficiente, de calidad y humanizada a toda nuestra población asegurada del Hospital I de Sullana”, refirió la directora.

Piura, últimas noticias: