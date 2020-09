Miraflores: hombre sin mascarilla agrede a agente de serenazgo del distrito [VIDEO]

Un hombre agredió a un miembro de serenazgo de Miraflores. El sujeto identificado como Ramiro Alonso Dibós propinó una cachetada al sereno quien, cumpliendo sus funciones, le solicitó al agresor que se colocara su mascarilla con el fin de prevenir la propagación del nuevo coronavirus.

En el vídeo se puede observar cómo el individuo tiene la mascarilla en las manos, insulta al agente municipal que estaba montado en una bicicleta y se acerca a violentarlo. En ese instante, unos vecinos que también transitaban por la zona tuvieron que intervenir.

Al ver que el sereno no podía actuar por la prepotencia del iracundo hombre, dos testigos del hecho se acercaron y lo redujeron. Estos decidieron increparle el hecho de haber faltado el respeto al miembro de seguridad y lo siguieron para que la Policía pudiera tomar cartas en el asunto.

“Nos encontramos realmente indignados por esta cobarde agresión y no creo que solo nosotros, también todos los vecinos del distrito. El miembro de serenazgo estaba cumpliendo su función orientando al señor que portara su mascarilla. Esta es una disposición del Gobierno central para que no nos contagiemos o no contagiemos en caso seamos portadores del virus", manifestó Abdul Miranda, gerente de seguridad ciudadana de Miraflores para Canal N.

Al parecer esta conducta de parte de Ramiro Alonso Dibós no sería aislada. En el 2018 también fue denunciado a través de redes sociales por insultar a una ciclista que le pidió permiso para seguir su camino. Según señalaron, el individuo habría estado ebrio y caminando con una lata de cerveza en medio de la ciclovía.

