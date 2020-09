Voluntario peruano en Argentina recibió la última dosis de posible vacuna contra la COVID-19

La carrera por encontrar una vacuna contra el nuevo coronavirus sigue en pie y se continúan realizando varios ensayos clínicos en diferentes países. De esta manera, el peruano Jesús Claros Muñoz, quien radica en Argentina, fue seleccionado para ser parte de los 4.500 voluntarios para la fase 3 de las pruebas de la vacuna experimental de las farmacéuticas Pfizer Inc. y BioNTech.

El 14 de septiembre, el periodista recibió su última dosis de la potencial vacuna, ya que, de acuerdo a los laboratorios, solo se aplicarían dos dosis. La primera la recibió a fines de agosto. “La primera fue hace 15 días y la segunda, el día 14”, aseveró en Latina.

Además, contó que ha presentado algunos dolores de cabeza tras aplicarse la vacuna, pero ningún otro síntoma grave o molestar general. Por otro lado, mencionó que no va a retornar en, al menos, 30 días para realizarse chequeos.

“Yo ya no voy a regresar. Solo en 30 días, me van a sacar sangre, (ver) en qué cantidad tengo mis defensas y (me realizarán) una prueba de isopado. Esto para conocer cuánto tiempo soy inmune al virus y ello”, dijo. También, tendrá que ser revisado dentro de 6 meses y luego, después de un año.

El compatriota señaló que decidió inocularse y ser parte de los ensayos clínicos, debido a que dos de sus compañeros de colegio fallecieron a causa de la enfermedad. Pidió a la población que aún no bajen la guardia, puesto que aún hay contagios por el virus.

PUEDES VER Vacuna china ya fue aplicada a 95 voluntarios

“No hay tiempo que perder, es cierto que hemos bajado y me alegró que mi país ha empezado a decrecer, pero no hemos vencido. Aún falta”, acotó. El Ministerio de Salud (Minsa) reportó un total de 744.400 infectados y 31.051 fallecidos a causa del nuevo coronavirus.

Coronavirus, últimas noticias:

Newsletter - La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.