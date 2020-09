Desde esta semana, ya no habrá inmovilización social los días domingos tanto en Lima como en las demás ciudades del país donde no se acata la cuarentena focalizada. Además, a partir del lunes 21 de setiembre, esta medida −también conocida como toque de queda− ya no se iniciará a las 10 p.m., sino a las 11 p.m.

Estas fueron las principales novedades que dio a conocer ayer el presidente Martín Vizcarra, luego de tomar como base la lenta disminución del número de fallecidos y de casos positivos por el nuevo coronavirus.

Durante la reunión que mantuvo con representantes de distintos gremios de municipios y regiones del país, el mandatario expresó que estamos “cinco semanas consecutivas con cifras que descienden y por primera vez tenemos más camas disponibles que ocupadas”.

Según Vizcarra, el cambio en los números es porque los peruanos han interiorizado las medidas básicas , y las restricciones han permitido la disminución.

Por tal motivo, en Consejo de Ministros, el Gobierno tomó la decisión de modificar el decreto sobre la cuarentena focalizada.

Así, desde este 20 de setiembre, se permitirán las actividades económicas los domingos en regiones y provincias sin cuarentena, pero no se podrá hacer uso de los autos particulares. “Este domingo van a poder atender el comercio, van a poder salir, pero con las restricciones que sabemos: el uso de mascarillas, el distanciamiento social”, dijo.

El objetivo es que las actividades económicas, así como las deportivas, sean realizadas en espacios cercanos al domicilio. No obstante, Vizcarra sostuvo que aún quedan prohibidas las reuniones familiares y amicales, debido al alto riesgo de contagio.

Otra disposición es que, desde el lunes 21, el toque de queda empezará una hora después (desde las 11 p.m. hasta las 4 a.m.), con el fin de que los negocios puedan tener más tiempo.

Si bien el jefe del Estado consideró que las “medidas son más flexibles, depende de nosotros continuar con este descenso”.

Hasta el momento, 4 regiones y 46 provincias permanecen en cuarentena focalizada. Además, según el Ministerio de Salud (Minsa), el Perú tiene 744.400 casos confirmados y 31.051 decesos desde marzo.

“Medida era absurda”

A propósito de estas modificaciones, el médico infectólogo Juan Villena precisó que la inmovilización social obligatoria de los días domingos era “absurda”, pues no limitaba en lo absoluto el contagio y muchas personas se siguieron visitando otros días de la semana. Con respecto a la hora adicional del toque de queda durante la semana, agregó que no tiene ningún significado a nivel epidemiológico.

También se refirió al descenso de las cifras. “Eso no era por los domingos, es la historia natural, casi toda la población se ha infectado. Ahora falta que salgan los que están en casa, ya sea en noviembre o diciembre, quizá ahí tengamos otra situación epidemiológica”, acotó.

Ante ese panorama, afirmó que no hay necesidad de implementar nuevas disposiciones contra el Covid-19, ya que somos el primer país en el mundo con mortalidad. “No hay medida para mejorar nuestra situación”.

Por otro lado, el exministro de Salud Abel Salinas apoyó la suspensión de la inmovilización.

“Era una medida innecesaria, nadie pudo demostrar que no había contagios. No tuvo ningún impacto, lo único que hizo fue aumentar contagios y la pobreza (...) Uno tiene que extender los días y los horarios para evitar la aglomeración”, dijo.

A pesar de estar de acuerdo en este aspecto con el mandatario, él cuestionó su manera de transmitir la información sobre el Covid-19. “Si comenzamos a recordar todo lo que nos ha dicho el presidente, (vemos que) está alejado del contexto de la realidad, por eso tiene cuestionamientos a nivel nacional. No podemos mostrar resultados triunfalistas”, sostuvo.

Asimismo, dijo que las estrategias sanitarias no pueden ser ajenas a la realidad social y económica. “Lo que ha ocurrido deriva de estrategias equivocadas. Más pobreza, más enfermedad”. De acuerdo con Salinas, se tiene que realizar una campaña de comunicación asertiva, orientada a diferentes sectores sociales. Y más pruebas moleculares de manera focalizada.

Cerca de 1.500 hospitalizados siguen en UCI

Según el reporte del Minsa, en las últimas 24 horas, se registraron 1.926 casos confirmados y se agregaron 4.454 de los siete días anteriores.

Además, hubo 124 nuevos decesos en el país y 351 altas hospitalarias.

En cuanto a las hospitalizaciones, a la fecha, se tienen 9.749 pacientes internados; de ellos, 1.452 están en la unidad de cuidados intensivos (UCI) con ayuda de una ventilación mecánica.

De los casos confirmados, desde marzo pasado hasta hoy, 587.717 infectados han cumplido con el periodo de cuarentena o ya han sido dados de alta de un centro médico. Se espera que la disminución en las cifras siga en estos meses.

