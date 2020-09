Chiclayo: Fiscalía archiva denuncia contra alcalde por presunto abuso en mercado Modelo

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo decidió no formalizar ni continuar la investigación preparatoria contra el alcalde provincial, Marcos Gasco, y dos de sus funcionarios, luego que fueran denunciados por los comerciantes del mercado Modelo por presunto abuso de autoridad y lesiones leves.

A través de la disposición n.° 01, la fiscal Karen Padilla dispuso archivar el caso debido a que no encontró ninguna responsabilidad de índole penal; no obstante, entre los fundamentos, sostuvo que dicho conflicto debería ser ventilado por la vía civil o administrativa.

Como se recuerda, a fines de julio, el Sindicato de Comerciantes Minoristas del Mercado Modelo denunció al burgomaestre, así como al subgerente de Promoción Empresarial, Ernesto Bocanegra; y al administrador del centro de abastos, Ángel Guzmán, por colocar comunicados de desalojo en sus puestos durante el estado de emergencia.

Tras analizar los hechos, el Ministerio Público determinó que efectuar dichas notificaciones no configuraría un abuso de autoridad, pues se encuentra inmerso dentro de la vía administrativa. Asimismo, la fiscal no encontró fundamento para iniciar investigación por el delito de lesiones, debido a que los denunciantes hacen referencia a un supuesto daño que sería ocasionado durante un posible desalojo, lo cual todavía no representa un hecho materializado.

Consultado al respecto, el administrador del mercado Modelo, quien se encuentra de licencia por ser población de riesgo, explicó que dicha denuncia buscaba frenar el desalojo de alrededor de 120 comerciantes informales ubicados al interior del centro de abastos, pero tras ser notificados del archivamiento de este caso, el municipio continuará con la ejecución de dicha medida.

