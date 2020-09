Sociedad Peruana de Síndrome Down convoca a carrera virtual

View this post on Instagram

¡TERMINÓ LA ESPERA! 💪🏽 Participemos juntos del primer recorrido virtual de una carrera en el Perú: #CORRECONMIGO5K 2020 - Auspiciador principal: @plazavea.oficial 📲 Link de inscripción en nuestro perfil 🗓 DOMINGO 08 DE NOVIEMBRE 🏆 LA META: 2500 INSCRITOS Esta carrera es VIRTUAL, por lo que podrás participar desde cualquier parte del Perú o el mundo con tu celular o computadora. #CarreraVirtualmenteInclusiva Etiqueta y compártelo con tus amigos, compañeros de trabajo y toda tu familia, porque en esta carrera virtual también podremos aprender TODO lo que siempre quisiste saber sobre el síndrome Down. 💪🏽 Recuerda que todo lo recaudado contribuirá a que más personas con síndrome Down tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente. #JuntosLlegamosMásLejos #sindromedown #discapacidadintelectual #carreravirtual #carrerainclusiva #familiadown #familiainclusiva #inclusión #inclusioneducativa #inclusionlaboral #diversidad #discapacidadintelectualyeldeporte #discapacidadeinclusión #discapacidadsinbarrera #deporteinclusivo #olimpiadasespeciales #runners #runnersperu #maratón #innovaciondeportiva #fondista