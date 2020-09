Puno: conductor atropella a adulta mayor en Juliaca y huye porque policía no lo identificó [VIDEO]

Puno. Una mujer de 88 quedó con el rostro desfigurado y en grave estado de salud luego ser atropellada por el conductor de una tricimoto en la ciudad de Juliaca. El culpable no fue identificado por el policía de tránsito y se marchó sin que nadie se diera cuenta.

El accidente de tránsito ocurrió el 11 de setiembre al promediar las 08:15 horas, en la ciudad de Juliaca, entre las intersecciones de la avenida Tacna con Héroes del 04 de Noviembre. Este caso quedó registrado en cámaras de seguridad y los parientes de la víctima iniciaron una campaña para dar con el irresponsable conductor.

Tras el impacto, la adulta mayor quedó tendida en el pista. El conductor detuvo su unidad y, en un primer momento, levantó a la mujer y la colocó en la vereda en estado casi inconsciente. Luego la subió a su unidad, una vez que descendieron los pasajeros.

En ese instante llegó al lugar de los hechos un efectivo de la Policía de Tránsito y juntos se fueron al hospital Carlos Monge Medrano. El conductor de la unidad menor la internó en el nosocomio y se fue de inmediato. El personal de seguridad de dicho sanatorio, tampoco lo identificó.

Finalmente, la mujer quedó internada sin que el culpable se haga responsable porque el efectivo de la policía -sostienen los familiares de la víctima- no lo identificó. Por esta razón, los parientes de la mujer iniciaron una cruzada para dar con su paradero y asuma los daños que le provocó. El estado de salud de la anciana es delicado. No pueden operarla porque no resistiría debido a su avanzada edad.

