Piura en el top de las regiones del país que producen más arándanos

La producción de arándanos subió en un 17% durante los cinco primeros meses del año, informó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). Los productores de las regiones de La Libertad, Lambayeque, Lima, Ica, Piura y Ancash exportaron 120.100.75 toneladas de esta fruta durante la campaña 2019-2020.

“Anteriormente se tenía el pensamiento que no era posible sembrar arándonos en el país, sin embargo, hoy somos líderes. La ventaja de la costa es el invernadero natural para los cultivos de frutas y hortalizas”, indicó Carlos Arrese, gerente general de Sociedad Agrícola Drokasa S.A. (Agrokasa), quien asegura que la producción de este fruto por hectárea es alta y no la tiene ningún otro país en el mundo.

Agroexportación

Pese a la pandemia, los vientos soplan a favor de la agroexportación y de las empresas que participan en este sector debido a que son más demandados, ante la tendencia de comer productos más saludables.

Asimismo, luego que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA y las autoridades fitosanitarias de Taiwán – BAPHIQ (Bureau of animal and Plant Health Inspection And Quarantine) suscribieran los acuerdos finales, se anunció el inicio de las exportaciones a Taiwán.

Datos

El Perú se ha consolidado, por segundo año consecutivo, como el mayor exportador del mundo y las oportunidades de crecimiento son enormes.

ProArándanos proyecta crecer 40% en la presente temporada respecto a la anterior.

El Perú comercializa en países de Europa, Asia y Estados Unidos.

