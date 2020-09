La Parada: rinden homenaje a cerca de 30 ambulantes fallecidos por la COVID-19

Este miércoles 16 de septiembre, los ambulantes de La Parada rindieron un homenaje a todos los comerciantes fallecidos por el nuevo coronavirus. El tributo se realizó en la avenida 28 de julio en el distrito de La Victoria. Los decesos ascenderían a 30.

Con música, flores y ataúdes, los ambulantes dieron el pésame a los familiares con flores y oraciones. Según las imágenes de TV Perú, el cúmulo de personas acudía a cada puesto para darles una ofrenda floral y apoyarlos en su dolor. Sin embargo, esto también era una forma de protesta porque aún no los reubican a la ‘Tierra Prometida’.

Uno de los representantes del gremio de La Parada manifestó que el alcalde Jorge Muñoz no se volvitó a comunicar con ellos desde el 31 de agosto, fecha en la que se les debió reubicar en la ‘Tierra Prometida’.

“En esta pandemia, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Salud han pedido el traslado a la ‘Tierra Prometida’. No obstante, Muñoz no responde nada. Nunca dice nada”, dijo en Latina. El representante agregó que todos están cansados que no haya respuesta de las autoridades.

Resaltó que hay mucha aglomeración y no existe normas de bioseguridad en la zona. “No hay baños y servicios, se necesita ello. Vivimos hacinados y con el temor del contagio. Queremos que se tomen decisiones de una vez”, indicó.

El burgomaestre, por su parte, respondió que se pudo concretar el traslado porque el alcalde de Santa Anita se opone al proyecto. “He pedido al Ejecutivo también para que nos apoyen porque tenemos todas las capacidades, pero no hay licencia”, aseveró.

Los comerciantes de La Parada estarían próximos a realizar una huelga de hambre para que sean escuchados y sean trasladados por fin a la ‘Tierra Prometida’.

