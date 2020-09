Huacho: denuncian negligencia en muerte de joven en centro de rehabilitación

Una madre denunció que en el Centro de Rehabilitación Rompiendo Cadenas en Huacho cometió una negligencia contra su hijo de 23 años, Andres Soper Sayan, quien falleció en extrañas circunstancias. Ahora, la progenitora busca justicia para conocer las condiciones y cómo sucedió el deceso.

Ella denunció en La República que en el centro había muchas deficiencias y que el personal no sería especialista en estos casos. “No hay personal médico para supervisar qué medicamento ponen. Incluso, el director es el dueño, pero no es médico”, indicó.

PUEDES VER Sunedu: 7 universidades fueron sancionadas por inacción o faltas ante hostigamiento sexual

Ella se enteró de la noticia cuando recibió la llamada del director del centro de rehabilitación el último 15 de septiembre. “A las 11:53 de la mañana, él me llama y me dice que mi hijo está mal. Estaban camino al hospital para ello. Entonces, decido ir rápido al nosocomio, pero yo vivo en Barranca a 40 o 50 minutos de ahí”, señaló.

La progenitora narró que llamó a la psiquiatra del centro para comunicarle lo sucedido. “Ella me dijo que necesitaba más suero y que le informaría al dueño; no obstante, luego me llama y me dice que mi hijo murió”, expresó. Luego, la señora llegaría al hospital para ver el cadáver del joven, pero no le permitieron el ingreso al ser positivo a COVID-19.

“Ellos dicen que mi hijo estaba con vida, pero en el hospital dicen que no, que llegó sin vida. Por ello, he pedido que le realicen una autopsia para que se logre saber las causas del fallecimiento”, acotó. No obstante, ella manifestó que hay una demora en el fiscal del turno y recién empezaron a actuar cuando la progenitora dio a conocer el caso en los medios de comunicación de Huacho.

Ella también preciso que un día antes pidió información sobre su vástago para saber su estado de salud. “Yo siempre he tenido que pedir para saber cómo está. En la víspera del fallecimiento, el doctor me mandó fotos de mi hijo sin su ropa y sin su colchón que nosotros mandamos. Yo reclamé y a los minutos, me envía otra foto con la ropa que enviamos y el colchón. Incluso, dijo que ‘ya estaba tranquilito dormido’”, aseguró.

PUEDES VER Huacho: asistentes a velorio se aglomeraron e incumplieron distanciamiento social

El último 6 de septiembre los familiares decidieron enviarlo al centro de rehabilitación porque había tenido un cuadro violento producto de su drogadicción. “Lo llevamos por eso, y lo primero que nos dijeron fue para rellenar un documento donde decía que ‘si sucedía algo, ellos no se harían responsables’”, manifestó.

Por otro lado, la progenitora mencionó que en el centro le aplicaron unos inyectables con una dosis alta y que podría ser perjudicial; sin embargo, de acuerdo al establecimiento, esto era porque estaba muy violento. Además, resaltó nuevamente que su hijo no tuvo una buena atención.

Por todo, ella pide justicia para que se esclarezca la muerte de su hijo. Asimismo, teme que el caso quedé ahí, puesto que el dueño del centro de rehabilitación tiene muchas influencias en Huacho. Por este motivo, requiere el apoyo de las autoridades.

Sociedad, últimas noticias:

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.