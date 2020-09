Por: Milagros Berríos y Ángela Valdivia

El virus no se ha ido. Seis meses después de la declaratoria de emergencia para contener el avance del Covid-19, el Perú alcanza los 738.010 casos y casi 31 mil decesos confirmados. Un panorama que aún no da señales claras para bajar la guardia.

En la víspera, el presidente Martín Vizcarra ratificó que los indicadores de contagios, hospitalizaciones y decesos por el virus han disminuido gradualmente el último mes. “Eso no puede hacer que nos confiemos”, dijo en Villa María del Triunfo.

Sin embargo, este descenso aún no es sostenido, ni de alta velocidad, sobre todo en regiones de la sierra sur. Incluso, la misma ministra de Salud, Pilar Mazzetti, ha hecho énfasis en que las cifras “empiezan” a bajar, pero lentamente. “Si nos distraemos en otras cosas, el riesgo es para todos. Es como lo que ha ocurrido en otros países del mundo que han comenzado a bajar las cifras y de pronto han subido, porque nos relajamos, nos pegamos demasiado o no guardamos la distancia”, señaló.

Este descenso que se observa desde agosto no se presenta de la misma forma en todas las regiones. “En el norte y oriente, la pandemia está estabilizándose a la baja. En el centro y sur ha empezado a descender”, refirió el presidente Vizcarra.

No obstante, según agregó, en las regiones de la sierra sur, como Cusco, Puno, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, no se registra un incremento de nuevos casos, “pero todavía no bajan de forma sostenida”.

Lo dicho iría en la línea con los últimos reportes del Mapa del Calor de EsSalud, con base en los datos abiertos del Minsa hasta el 12 de setiembre, que si bien ha detectado una disminución de casos nuevos las últimas 4 semanas a nivel nacional, también prevé una caída en el ritmo del descenso las próximas semanas.

“Aún no podemos hablar de un descenso sostenido. Se debe esperar una tendencia marcada, entre dos o tres meses para hablar de eso. Solo vamos cuatro semanas. Además, debe ser más acelerado”, explica Dante Cersso, jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de EsSalud, quien subraya que la evolución de los contagios va de la mano con el respeto a las normas, las medidas de distanciamiento, así como el apoyo asistencial a los pacientes.

El vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, también sostiene que hay una tendencia a la baja de manera global, la cual tiene variaciones debido a que el comportamiento de la población es heterogéneo. “No baja significativamente porque recién ha empezado. No es que sea de una magnitud alta y por eso no queremos bajar la guardia”, refiere.

PUEDES VER Sanmarquinas crean organización que promueve cuidado de la salud mental en niños y adolescentes

Entre las causas, dice el también infectólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, está el grave contagio ya reportado en un sector de la población, lo cual llevaría a tener menos personas susceptibles, como el fatal impacto en Loreto. También estaría el uso de medicinas que sí han dado resultados, así como la apertura del primer nivel de atención (postas y centros de salud).

Lo cierto, sin embargo, es que mientras se reporta este descenso, aún hay reclamos de familias por falta de camas en unidades de cuidados intensivos (UCI) y aplicación tardía de iniciativas para la población vulnerable como la operación Tayta.

El caso de la sierra sur

En relación al comportamiento por regiones, Dante Cersso, de EsSalud, afirma que las zonas altoandinas son las que presentan un descenso aún más lento. “El virus no ha llegado al mismo tiempo a todos lados. Primero, Lima, Huancayo, Arequipa. Luego oriente, costa norte y sur, y finalmente zonas de la sierra”. Recuerda, además, que el comportamiento es distinto en cada región: “Mientras más actividades comerciales o que involucran mayor interacción social, el virus se propaga a más velocidad”.

PUEDES VER Chiclayo: intervenido por desacatar toque de queda rompe lunas de vehículo policial

En torno a la situación de la sierra sur, EsSalud ha detectado que esta semana las regiones con menor disminución de casos han sido Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, las cuales hasta ayer reportaban 9.924 casos, 4.010 y 5.694, respectivamente. “Ha bajado con mayor lentitud, pero eso puede cambiar en las siguientes semanas. Es un virus nuevo, es difícil de predecir su comportamiento”.

Al respecto, el ingeniero electrónico Rodrigo Parra señala que en estas regiones se ha registrado un incremento en el número de casos nuevos por semana, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud.

La semana pasada (del 5 al 11 de setiembre), las cifras de casos nuevos fueron 488 en Huancavelica, 837 en Ayacucho y 700 en Apurímac, mientras que en la semana previa (del 29 de agosto al 4 de setiembre), los números eran 459, 793 y 450, para cada caso.

Otras regiones

Sin embargo, Parra explica que en Cusco (18.457 contagios) sí se ha apreciado un descenso en los casos nuevos por semana.

Una situación similar ocurre en Puno, que al 14 contaba con 10.870 contagios. El especialista indica que la semana pasada hubo 966 casos nuevos y la semana antepasada 1.093.

Según el director regional de salud de dicha localidad, Walter Oporto, en la última semana se ha observado un “descenso muy marcado” en el número de hospitalizados y muertes por Covid-19. El médico explica que estos resultados serían producto del plan de contención realizado. En la región se ha buscado a los pacientes en sus viviendas y se les ha brindado tratamiento.

PUEDES VER Qatar donó 50 camas UCI y equipos de protección al Minsa y al Ministerio de Defensa

Si en algo coinciden los expertos es que estas cifras se deben manejar con cautela. Mientras tanto, dice el infectólogo Ciro Maguiña, se debe plantear un enfoque comunitario, el reforzamiento del programa Tayta, así como el uso del oxímetro. Aún no hay que confi arse. El virus no se ha ido.

Exhortan a la ciudadanía a no usar el codo para saludar

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, reiteró la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre evitar los saludos con el uso del codo. “Ya no debe ser con codo, sino a distancia. Cuando nos tocamos los codos, estamos a menos de un metro de distancia y corremos el riesgo de contagiarnos (...) Sé que es difícil, pero eso demuestra la madurez en el país”.

Esto lo señaló durante la cuarta intervención de la operación Tayta, en Villa María del Triunfo. En el complejo Cáceres de dicho distrito se instalarán stands para atender a los vecinos.

PUEDES VER Demora en resultados de pruebas que detectan la COVID-19 pone en riesgo a la población

Según el presidente Vizcarra, a nivel nacional se han realizado más de 200 operaciones Tayta, las cuales han atendido a 150 mil personas. “Hay una tasa de contagio de más de 30%. Esperemos que vaya disminuyendo”, manifestó.

Calificó esta lucha como una “guerra, en la que todos tenemos que unirnos”. A la par de las operaciones Tayta, los equipos de respuesta rápida se trasladan a las viviendas para empadronas a pacientes vulnerables.

Hay denuncias de pacientes que no han recibido seguimiento ni medicinas de parte de esta estrategia.

Coronavirus, últimas noticias:

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.