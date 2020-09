Congresista por Arequipa pide retiro de Alarcón de comisión de Fiscalización

Deysi Pari

La crítica no solo recae sobre el presidente Vizcarra por el carnaval de audios. También contra el titular del Congreso Manuel Merino de Lama y presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón Tejada.

El parlamentario José Luis Ancalle Gutiérrez del Frente Amplio, también integrante del grupo de Fiscalización, cuestiona la forma en que se presentaron los audios, el trámite de la vacancia presidencial . Cuestiona la idoneidad de Alarcón para investigar hechos de corrupción.

El legislador acusó un manejo irresponsable de los audios del presidente Martín Vizcarra, pues estos fueron puestos en conocimiento por Alarcón, sin que antes los haya presentado en la Comisión de Fiscalización. Hay que tomar en cuenta que el grupo de trabajo ya venía indagando sobre las visitas de Richard “Swing” a Palacio de Gobierno.

El viernes pasado cuando Alarcón presentó los audios, inmediatamente el titular del Parlamento, Manuel Merino autorizó que se oyeran y luego convocó a Junta de Portavoces.

“Debió consultar si los audios debían ser escuchados o no, porque si no, no estaríamos encaminados a un debido proceso”, dijo.

Un paso al costado

Ancalle señaló que los hechos que se derivan de los audios deben ser investigados, pero que se tiene que manejar el tema con responsabilidad. No obstante duda que eso sea posible si Alarcón se mantiene en la comisión y Merino a la cabeza del Congreso. “Tienen que dar un paso al costado, porque si canalizamos la investigación mediante ellos, no va a ser responsable, porque los audios los vinculan a ellos justamente como partícipes”, dijo.

Richard Cisneros, el hombre que desencadenó el problema, ha acusado a ambos personajes de estar coludidos para vacar a Vizcarra.

El legislador recordó que el día de la presentación de los audios, mientras se realizaba el pleno también comenzó a sesionar la comisión y se recibían las declaraciones de Karem Roca, cuando nadie sabía que había sido citada. Acotó que no se permitió la declaración de Richard Swing. “Acaso no era importante recibir sus declaraciones y los audios que dijo tener”.

También cuestionó que Alarcón, quien es investigado por la Fiscalía, se dedique a investigar hechos de corrupción.

Censura rechazada

El Frente Amplio presentó una moción de censura contra el presidente del Congreso, la misma que fue rechazada por el pleno. Se cuestiona a Merino con la llamada a los mandos militares antes de que se presentara la moción de vacancia contra Martín Vizcarra; y a la forma en que se tramitó la vacancia.