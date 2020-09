Arequipa: Entregan ampliación de Emergencia del hospital Goyeneche

Arequipa. El Gobierno Regional de Arequipa entregó la obra de ampliación de Emergencia del hospital Goyeneche que costó 7.2 millones de soles. El nuevo ambiente atenderá a pacientes con diversas patologías y que se hayan contagiado con la COVID-19. Cuenta con 5 camas de hospitalización, 1 cama de Shock Trauma y 5 de Unidad de Cuidados Intensivos. La directora del establecimiento, Mirtha Oporto, sostuvo que la próxima semana estaría en funcionamiento. Para ello se lanzó la convocatoria de 10 médicos intensivistas y emergencistas, además de 20 enfermeras. Aclaró que con estos ambientes no se desembalsará los casos de infectados graves del hospital COVID-19 Honorio Delgado.

Durante su ejecución la Contraloría observó el proyecto. Evidenció que los trabajos no cumplían las exigencias del expediente y que el supervisor no contaba con un contrato formal. El gerente regional de Salud, Christian Nova, quien fue director del Goyeneche anteriormente, sostuvo que estas observaciones fueron superadas. Pero no dijo cómo se solucionó el problema con la supervisora.

El presidente del Cuerpo Médico del Goyeneche, Germán Torres, explica que la obra ha tenido varios meses de retraso y que recién fue culminada. Indicó que esperarán los resultados de la investigación que inició el Ministerio Público por la denuncia que hizo el congresista Hipólito Chaiña.

Nuevo hospital

El gobernador Elmer Cáceres Llica, anunció que firmó el convenio con el Ministerio de Salud para la construcción del nuevo hospital Goyeneche. Indicó que solo falta la rúbrica de la ministra Pilar Mazzetti. “Necesitamos 800 millones de soles para construir este nuevo hospital”.Informó que el Congreso declaró de interés nacional la ejecución de este proyecto.

