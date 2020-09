Subgerente de Seguridad Ciudadana de Trujillo no tiene título universitario

El subgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), mayor PNP (r) Edgar Ulises Arteaga Oliva, respondió los cuestionamientos surgidos en torno a su designación, por supuestamente no ajustarse a los requisitos que exige el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la MPT. Diversas voces exigieron que se cese del cargo al citado subgerente, por no contar con el título profesional universitario que exige la norma. Sin embargo, Arteaga explicó que no está impedido de ejercer la función pública.

“Es ilógico acusar de manera irresponsable, aduciendo que como exmiembros de la Policía no podemos ocupar cargos públicos, cuando la Ley 30026 autoriza la contratación de oficiales en retiro de la PNP y de las Fuerzas Armadas para apoyar en áreas de seguridad ciudadana y seguridad nacional, tanto en gobiernos locales como regionales”, declaró a la prensa el aludido funcionario.

Indicó que, en su caso, el título universitario no es de carácter obligatorio y determinante; tal como lo señala el Decreto Supremo 003-2014-IN, que aprueba el reglamento de la Ley 30026 que goza de mayor jerarquía que el MOF de la MPT.

De otro lado, Arteaga Oliva refirió que se acogió a la licenciatura automática que rige desde el 2017, mediante un convenio firmado entre el Ministerio del Interior (Mininter) y el Colegio Regional de Licenciados en Administración de Lima (Corlad Lima), el cual beneficia a los oficiales que egresan de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial (ENFPP) con el título de Licenciado en Administración y Ciencias Policiales. “Yo estoy tramitando mi bachillerato en Lima”, acotó.

