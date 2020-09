Alrededor de 30 familias del asentamiento humano Monte Sión, ubicado en el distrito de Ventanilla, denunciaron la falta de agua en esta zona desde el mes de marzo. Es decir, desde que inició el estado de emergencia.

Los vecinos del sector expresaron su indignación, puesto que Sedapal aún no soluciona este problema, e, incluso, les cobra por el servicio de agua potable cuando no han consumido durante estos meses.

PUEDES VER COVID-19: curva de casos va en descenso en todo el Perú

Cesia Huamán, vecina de la zona, indicó a Canal N que este problema repercute en su salud en medio de la pandemia. “Nosotros tenemos la queja porque no tenemos agua desde el mes de marzo. No hemos tenido este servicio y tenemos niños que necesitan. No podemos lavar nuestros platos o lavarnos las manos”, dijo.

Además, mencionó que, antes de la pandemia, pagaba entre 24 a 40 soles por el servicio; no obstante, en estos meses, le llegaron recibos por pagar desde 70 soles. “No puede ser que nos cobren cuando no tenemos agua desde marzo”, señaló.

También expresó que han reclamado en reiteradas ocasiones a Sedapal, pero ellos se han limitado a acudir y decir que no es su área de competencia. “Vinieron a dejarnos agua, pero nos dicen que pronto arreglarán el problema. Han pasado meses y nada”, acotó.

PUEDES VER Qatar donó 50 camas UCI y equipos de protección al Minsa y al Ministerio de Defensa

La mujer precisó que acude a casa de su hermana para llevar agua a su vivienda y, de esta forma, poder cocinar. “La solución es que no den agua. Sedapal ha venido y no ha hecho nada. Tenemos que buscar familiares para que podamos sustentarnos”, puntualizó.

Por último, pidió que pronto vuelva el agua, ya que hay muchos niños y adultos mayores que pueden contagiarse de la COVID-19. “Pido por todos, ya hubo infectados, entre ellos, yo. No podemos seguir en esta situación”, aclaró.

Ventanilla, últimas noticias:

Newsletter - La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.