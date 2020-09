Un iracundo sujeto, sin medir las consecuencias de sus actos, lanzó un escupitajo a un joven en medio de una discusión por un estacionamiento en el cruce de las avenidas General Garzón y Húsares de Junín, en Jesús María.

En declaraciones a América Noticias, el agredido, Josué Salas Ramírez, captó el momento preciso en que Juan Carlos Chumpitasi Carbajal lo agrede con palabras soeces, amenaza con golpearlo y, segundos después, se baja la mascarilla y le escupe en el rostro ante sus constantes reclamos.

El afectado aseguró que el problema se generó debido a que cuadró su auto para acudir a una barbería y esto habría causado el enojo de Chumpitasi, quien, según Salas, creyó que lo quería atropellar, lo que fue negado por el perjudicado.

Posteriormente, y ante la llegada de efectivos de la PNP, el agresor cambió su ira por calma e intentó disculparse con la víctima, pero igual fue llevado hacia la comisaría del distrito. A su salida de la dependencia policial, no se defendió de las acusaciones.

Juan Carlos Chumpitasi podría ser denunciado por el delito contra la salud pública debido al estado de emergencia actual que se vive en el país a causa del nuevo coronavirus. Por violar las medidas sanitarias, su pena no sería menor a los seis meses ni mayor a los tres años.

Por su parte, Josué Salas se mostró indignado por la actitud del agresor y aseguró que deberá tomar medidas extremas para evitar arriesgar a sus padres, ambos adultos mayores, a un posible contagio tras el contacto directo que tuvo con el detenido.

“No es posible que haya gente que crea poder hacer eso y salir ilesa. Me haré la prueba molecular, cumpliré la cuarentena. Me va a tocar pagar un alquiler de un departamento aparte para no incomodar a nadie”, expresó.

