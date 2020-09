Redacción Fama

En medio de la crisis política y del terremoto desde el Ministerio de Cultura, el Perú ha perdido a uno de sus grandes referentes de la cultura. La cantante, compositora e investigadora Alicia Maguiña falleció a los 81 años en el Hospital Rebagliati producto de un derrame cerebral. La intérprete de ‘Indio’ y de ‘Viva el Perú y sereno’ descubrió su vocación al oír por radio a María de Jesús Vásquez y fue alumna de guitarra de Óscar Avilés. Será recordada, también, por defender la diversidad del folclor: se negó a fusionar la música peruana, usó vestuario andino, interpretó huainos y cantó en quechua y aimara.

“Yo me rebelo cuando escucho tanta distorsión de lo nuestro. Si yo encuentro belleza autóctona y la mezclo con jazz, es como querer que lo nuestro suene como en Suiza. No se puede reemplazar la belleza. Y no se puede reemplazar el alma. Es lo mismo que pasa con la música criolla. Hacen los valses tan aletargados que ahora parecen una cosa muerta, sin energía”, dijo en 2019 a La República. Por esos días había lanzado el libro Mi vida entre cantos, en el cual la exsecretaria de defensa del Sindicato de Actores comparte pasajes de su vida y defiende a los artistas.

De estampa elegante y distinguida, Maguiña perteneció a la ‘clase alta’ limeña, pero reveló que cuando llegó a la capital desde Ica no pudo ingresar al colegio Sophianum porque era “provinciana”. La experiencia en este y otro colegio en el que enseñaban alemán la llevó a componer ‘Indio’. De otro lado, su padre, Alfredo Maguiña, al inicio le prohibió grabar un disco por la “mala fama” de algunos cantantes. Sin embargo, la intérprete terminó desafiando ello y otros prejuicios.

“Tuve la fortuna de ver y oír muchas veces a Alicia Maguiña en los años 70 cuando yo trabajaba en el Teatro La Cabaña y ella hacía sus conciertos los días martes. Alicia no solamente fue intérprete y compositora, sino una estudiosa y una tenaz divulgadora de nuestra música. Ella entendió, como pocos, que el Perú es su diversidad. Queda con nosotros su obra y su espíritu”, opinó el actor y dramaturgo Alfonso Santistevan.

El año pasado se estrenó el espectáculo ‘Mujeres del Bicentenario’; ella fue homenajeada en el Gran Teatro Nacional junto al legado de Victoria Santa Cruz, Chabuca Granda, Serafina Quinteras y Rosa Mercedes Ayarza. “Su legado en la historia cultural del país debe ser conocido, difundido y honrado por todas las generaciones”, sostuvo ayer la directora ejecutiva del proyecto Bicentenario, Gabriela Perona.

A Chabuca: ‘Dale, toma’

Cuando cantó su primer vals, ‘Inocente amor’, Chabuca Granda opinó: “Graciosita la chica”. La voz de ‘La flor de la canela’ le llevaba 18 años y a pesar de que Alicia Maguiña era “hincha” de su música, no dudó -por consejo de su maestro Manuel Quintana- en dedicarle una canción para defender su trabajo y también dejar claro lo que pensaba de su aporte. “Había terminado de cantar y pasaba cerca de ella, me agarró del brazo y me dijo con el dedo: ‘Tienes que aprender a hacer marinera limeña y a cantarla’. Y hubo una tercera vez, en casa de Percy Gibson, yo cantaba un tondero que había recopilado y ella me dijo que no era así. Fueron varias veces. Ni tonta ni perezosa, escribí esa marinera (‘Dale, toma’). Cuando se la canté a mi padre, levantó la ceja muy serio, como diciendo ‘qué atrevida eres’, pero no me prohibió ya nada...”. Hasta el cierre de esta edición, artistas como Susana Baca, que cantaron su temas y manifestaron su profunda admiración, prefirieron mantener silencio ante la sorpresiva partida.

En Twitter

Gian Marco Zignago, @gianmarcomusica

Que el cielo la abrace tanto como ella abrazó con sus canciones a nuestra Tierra. Descanse en paz, grande señora. #AliciaMaguiña

Eva Ayllón

Querida Alicia Maguiña, tu voz está en el UNIVERSO, deleitando con todo tu maravilloso talento. Peruana hermosa, seguiremos con tu legado... No te olvidaremos.

Hugo Coya

El Perú pierde a la gran intérprete e investigadora de la música peruana. Mis condolencias a su familia y a todos nosotros porque perdemos a una extraordinaria mujer y artista inigualable.

Alejandro Neyra, @alexperec

Su recuerdo, su obra y su ejemplo como promotora de nuestra música popular nos quedan a quienes estamos en el @MinCulturaPe como legado y compromiso.

Salvador del Solar, @saldelsol

Hasta siempre, Alicia Maguiña, compositora, cantante y comprometida defensora de los derechos de los artistas.

