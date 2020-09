Comas: ladrón arrebata S/ 6.000 a mujer que estaba en la puerta de su casa [VIDEO]

Una mujer sufrió el robo de S/ 6.000 en las afueras de su vivienda ubicada en el distrito de Comas. El hecho ocurrió aproximadamente a las 5.30 p. m. del último fin de semana, cuando la víctima esperaba que le abran la puerta del inmueble.

Las cámaras de seguridad captaron la violencia con la que el ladrón ejecutó el hurto. Tal como se ve en las imágenes, una mototaxi aparece en el lugar y se detiene, como si estuvieran estudiando los movimientos de la afectada.

PUEDES VER Adulto mayor es baleado por delincuentes y ahora lucha por su vida en hospital de SJM

En cuestión de minutos, un sujeto desciende del vehículo motorizado y camina hacia la mujer sin levantar sospechas. De pronto, el delincuente saca un arma, amenaza a la agraviada y le quita la mochila con la cuantiosa suma de dinero.

“La moto estaba observándome durante bastante tiempo, después retrocede, baja un sujeto y se me acerca. Me amenaza, diciéndome: ‘Te disparo, ah', y luego me quita mi mochila", narró la mujer a ATV Noticias. Ella prefirió guardar su identidad en reserva por temor a represalias.

El robo ocurrió en presencia de un menor de edad y la hermana de la víctima, quien se encuentra embarazada. Según comentó la agraviada, los actos delictivos ocurren constantemente en esta zona del distrito.

Ella denunció la falta de personal de seguridad en la jurisdicción, por lo que invocó a las autoridades municipales y de la Policía Nacional.

“No hay mucho resguardo policial, a veces se ve un patrullero y nunca he visto serenazgo. Necesitamos más seguridad en el distrito”, finalizó la mujer.

Delincuencia, últimas noticias: