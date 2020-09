Arequipa: Ministerio de Agricultura modificará convenio para Majes Siguas II

Elmer Mamani Arequipa

El convenio que presentará el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) al Consejo Regional de Arequipa (CRA), para destrabar Majes Siguas II, será uno nuevo. Así lo dio a conocer el jefe de esa cartera ministerial, Jorge Montenegro, quien encabezó ayer la primera reunión técnica con los consejeros regionales para dar los alcances de su propuesta en la ciudad de Arequipa.

“Hoy día hemos podido ver que existe la posibilidad de hacer un nuevo convenio. El primero ya ha sido descartado. (…) Con eso no sería posible continuar con este primer convenio”, declaró Montenegro.

El primer planteamiento señalaba que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) otorgue la titularidad del proyecto agroindustrial por 5 años al Minagri. Montenegro explicó que esta propuesta primigenia se modificará. Ayer por la tarde se habría alcanzado el nuevo convenio, donde se recoge todos los aportes que alcanzó cada uno de los consejeros.

Una de las principales propuestas es la co-ejecución, que el GRA no pierda la titularidad y que acompañe al Minagri en toda la ejecución y en la aprobación o no de la adenda 13, propuesta de la concesionaria para el cambio tecnológico de Majes II que contará US$ 104 millones. “Lo que queremos es que la Región y el Minagri sean como uno solo ante el concesionario y coordinen los temas de la ejecución”, explicó el consejero regional José Luis Hancco.

El equipo técnico del Minagri respondió que según el Decreto Legislativo N° 1362, no puede haber dos concedentes en una obra por Asociación Público Privada (APP), como es el caso de Majes II.

En la reunión que duró más de tres horas, también se tocó el tema de los módulos de 200 hectáreas que se subastarán de las parcelas. Los consejeros plantearon que a los pequeños agricultores no se les quite la oportunidad de acceder a algún módulo de las 38 mil 500 hectáreas que tiene las Pampas de Siguas. El ministro Montenegro saludó que se busque una alternativa como la asociatividad. “Si no puedo comprar 5 hectáreas, puedo comprar 1 hectárea. Pero la compra debe ser en la medida que me pueda asociar con otros para poder desarrollar producción. Tenemos que trabajar en asociatividad. No podemos condenar a todos que por el hecho de no tener recursos”, indicó el alto funcionario.

El presidente del CRA, Wuile Ayñayanque Rosas, sostuvo que es una alternativa viable. Aseguró que en Majes I agricultores asociados exportan con 5 hectáreas.

Los técnicos del Minagri informaron que se hizo un estudio de demanda y que si antes 1 hectárea de Majes II podía costar US$ 5500 ahora cuesta entre 12 mil y 12 mil 500 dólares.

Además hubo muchos cuestionamientos a por qué Cobra y el GRA, no realizaron aún el cierre financiero. Los técnicos explicaron que no se puede hacer sin tener los terrenos saneados, el Estudio de Impacto Ambiental, los CIRA aprobados y la adenda 13 evaluada. “Ningún banco presta el dinero si no hay esos componentes, son condiciones que los comités de riesgo evalúan”, sostuvieron.

En tanto el consejero Edy Medina, cuestionó al gerente de Autodema, Napoleón Ocsa, por no entregar la adenda 13 para analizarla.

Wuile Ayñayanque finalizó que hoy seguirán las reuniones técnicas, esta vez en la sede del GRA. El Minagri presentará un esqueleto de convenio para trabajarlo con los consejeros.

Hancco acotó que al no aprobarse la primera propuesta, es necesario uno nuevo para debatirlo más adelante en una sesión extraordinaria.❖

Solo 12 consejeros asistieron

El presidente del Consejo Regional de Arequipa, Wuile Ayñayanque Rosas, informó que solo 12 consejeros de los 14 asistieron a la cita con Jorge Montenegro y los técnicos del Ministerio de Agricultura y de Economía y Finanzas.

Los ausentes fueron el consejero Miguel Guzmán y Santiago Neyra. “No dieron las razones de su ausencia pero esperamos que mañana (hoy) puedan asistir”, indicó Ayñayanque.

Acotó que el debate del nuevo convenio no será en los próximos días debido a que debe seguir un trámite regular en vista que la primera propuesta fue denegada.