Revive las declaraciones de Alicia Maguiña tras la publicación de su libro de memorias

Ahora su voz retumba en varias latitudes del cielo. La mañana del lunes 14 de septiembre de 2020, los peruanos recibieron una terrible noticia mientras desayunaban o se transportaban a sus centros de labores: Alicia Maguiña falleció. Ante este panorama desolador, artistas le dedicaron palabras de agradecimiento por su aporte a la música.

En vida, la cantante recibió homenajes de Carmencita Lara, Embajadores Criollos, Eva Ayllón, Bartola, Tania Libertad, Cecilia Bracamonte, entre otros. Estos profesionales de la música cantaron temas de Maguiña en estudios de grabación, puesto que admiraban y seguían sus pasos. Las creaciones de la también compositora fueron escuchadas en diversas regiones del Perú; es decir, cautivó a nuestros compatriotas de la costa, selva y sierra, cuya cultura de esta última la conoció gracias a su padre huaracino.

La compositora limeña, investigadora e intérprete dejó la vida terrenal a los 81 años. A su turno, La República tuvo el beneplácito de conversar con ella sobre diversos asuntos. Por ejemplo, dio algunas declaraciones respecto a la audaz canción que le dedicó a Chabuca Granda, contó sus pasiones y recordó cuando conoció a Juan Velasco Alvarado y José María Arguedas.

Maguiña evocó con ternura una anécdota que tuvo con el representante del indigenismo peruano (movimiento literario). Nos referimos al escritor Arguedas, cuya obra emblemática es Los ríos profundos.

“Lo veía con su costalillo de panes serranos, que los cambiaba al día siguiente. Eso me dio mucha ternura. En esa misma fecha me invitaron a un conversatorio de poetas y me pidieron que cantara ‘Indio’ delante de Arguedas. Dios mío, qué mal me sentí de cantarle, de repente a él le parecía un bolero. Pero le gustó”, expresó la autora de huaynos, mulisas, huaylas, tonderos y marineras.

A propósito del vasto espectro musical que abordó, es menester mencionar los temas más reconocidos de la artista. “Inocente Amor” fue su primer valse; “La Apañadora” es un tondero inspirado en las campesinas de Ica, lugar donde vivió los primeros años de su niñez; los huaynos “Serranata” y “Perla Andina”, etc.

En otro momento de la entrevista, Alicia Maguiña se refirió a Chabuca Granda para resaltar la gratitud que tuvo con las cantantes jóvenes. “Como he contado en el libro, Susanita Baca y Eva (Ayllón) dicen que Chabuca fue generosísima con ellas, pero ellas no eran compositoras. Ella me llevaba 18 años. Y yo siempre fui hincha de su música”, manifestó el año pasado a este medio.

